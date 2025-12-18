もと有料道路 いま無料！

香川県は2025年12月16日、「さぬき浜街道」（県道高松坂出線）の4車線化事業が完了し、23日（火）16時から供用すると発表しました。

【この道めっちゃ使える…！】全線4車線化する「さぬき浜街道」（地図／写真）

さぬき浜街道は瀬戸中央道（瀬戸大橋）の坂出北ICと高松市を東西に結ぶ道路で、大部分は「高松坂出有料道路」が2011年に無料開放されたものです。

ただ、高松と坂出にまたがる五色台トンネル前後が暫定2車線区間となっており、2019年度から「五色台工区」6.6kmとして4車線化事業がスタート。既存トンネルに並行して2本目の五色台トンネルが2025年3月に片側1車線運用で開通し、今回、五色台工区全体の4車線供用を迎えます。

さぬき浜街道は、瀬戸大橋を降りてすぐの地から、高松駅などがある県都の臨海エリアに直結しており、内陸を経由する坂出JCTー高松道の高速道路ルートに対するショートカットルートとなっています。場所にもよりますが、高松まで高速道路ルートよりも早く着くこともあります。