そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「リーダー失格のアホ」とは？

チームにトラブルが起きたとき、あるいは成果が出なかったとき。

そんな場面でリーダーが何気なく発する「たった一言」が、チームの士気を著しく下げることがあります。

特に、リーダー失格と見なされる人が口にしがちなフレーズがあります。

それは、「なんでそんなこともできないの？」という一言です。

この言葉は、成果に対する失望と苛立ちから出てくることが多いのですが、リーダーとしては致命的です。

部下を萎縮させる一言

「なんでそんなこともできないの？」

これは、指摘や改善ではなく、「人格否定」や「能力否定」として受け取られる表現です。

この言葉を受けた側は、実力を発揮しようという気持ちを失い、報連相も控えるようになり、最終的にはチームのパフォーマンスが落ちていきます。

リーダーの言葉が、部下の行動や思考を大きく左右することを忘れてはなりません。

なぜ「この一言」を言ってしまうのか？

こうした発言の背景には、「感情で動くマネジメント」があります。

リーダーとしての役割や冷静な判断よりも、自分の価値観や感情に従って動いてしまうのです。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

人の感情ほど、あてにならないものはありません。

人は、ほんの些細なことで機嫌が良くなったり悪くなったりします。

それにもかかわらず、部下の評価を『感情』で決めてしまっては、マネジメントは機能しなくなります。

――『リーダーの仮面』より

つまり、感情任せの言葉は、マネジメントを破壊するのです。

「言い方」ひとつで変わる信頼

リーダーがすべきことは、相手を否定することではなく、行動を改善へ導く問いかけをすることです。

たとえば、「今回うまくいかなかった原因は何だと思う？」と聞くことで、部下自身に考えさせ、次に活かす力を養わせることができます。

こうした対話の積み重ねが、チームに信頼と安心をもたらすのです。

「なんでそんなこともできないの？」という言葉は、感情に支配されたリーダーがつい発してしまう破壊的な一言です。信頼を失い、チームの可能性を狭めるだけでなく、最終的に自分自身の評価も落とします。

リーダーであるならば、自らの言葉を常に点検すること。

そして感情を制御し、冷静に判断し、行動することが求められます。

そのために必要なのは、そう、「リーダーは仮面をかぶりましょう」。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。