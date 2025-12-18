何でも論破してくる人が「仕事より休息の方が大事ですよね？」と言ってきたら、言い返したい名言とは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「やりたいことがない」だけかもしれない

「仕事ばかりしていたら疲れますよね。やっぱり『休息』が大事ですよ」

たしかにその通りです。

しかし、「休息が必要になるほど疲れる仕事」をずっと続けていることこそが、本当の問題ではないでしょうか。

休息が増えるほど、「仕事＝消耗」「プライベート＝回復」という構図が固定されます。

でも、人生とは本来、仕事と休息の綱引きではなく、やりたいことに時間を使う人生であるはずです。

「休息至上主義」への疑問

『世界の果てのカフェ』という物語では、主人公がこんな問いを口にします。

ぼくが働く理由の一部は、お金を稼ぐことだ。モノを買うにはお金が必要だから。

でも、そういったモノが自分にとって何を意味するのかを考えてみたい。

モノは、しばらくの間、現実逃避をさせてくれる。

ぼくをリラックスさせて、今いる環境の中でいい気分にさせてくれる。



でも、どうだろう？

『逃避』の必要がなかったら、あるいは『リラックス』する必要がなかったら、モノを買う必要って、どれほどあるだろうか？



自分がやりたいことをやっていたら、逃げたくなることが少なくなるし、和らげなければならないストレスもそれほど多くないはずだよね。

――『世界の果てのカフェ』（第20章）より

この一節は、痛烈な事実を突きつけます。

「休息が必要な働き方」を続けている限り、人生はずっと消耗戦になってしまう。

ではその逆、「休息の必要が少ない働き方」は存在するのでしょうか？

「休息のいらない仕事」への入口

重要なのは、「休みたい」と思う前に、「やりたい」と感じる時間を増やすことです。

仕事の後に買い物でストレス発散するのではなく、朝起きた時に「今日やりたいこと」を思い出せる生き方。

それは特別な才能が必要なわけでも、高給取りである必要もありません。

「自分の好きなことに触れる時間」を、毎日30分確保する。

それだけで、人生のバランスは変わり始めます。

なぜなら、逃げ場としての休息ではなく、「夢中になれる時間」が休息の役割を果たすようになるからです。

休息は目的ではなく「副産物」

「仕事より休息の方が大事」と言う前に、「休息が必要にならない働き方は存在しないのか？」という問いを持つこと。

『世界の果てのカフェ』が教えてくれるのは、人生とは、逃避の必要が少ない時間を増やしていく旅であるということ。

休息は目的ではありません。

「やりたいことをやっている人に自然と訪れるもの」。それが、本来の休息の姿なのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）