Ç¯ËöÇ¯»Ï¥»¡¼¥ë¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦¿Í¡¢¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¡£·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï²¿¡©¡ÚÇ¯´Ö100À¤ÂÓ¤Î²È·×¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡Û
¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤è¤ê¶ì¼ê¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö100À¤ÂÓ°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¯Ã£¾ã³²ÀìÌç¤ÎFP¤Ç¼«¿È¤âADHDÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦´äÀÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¤ª¶â¤Ë¶ì¼ê´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ´°÷ÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö´ÊÃ±¤À¤±¤ÉÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡¢Àµ¼°¤Ê¿ÇÃÇÌ¾¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤«¤é¡Ö¿À·ÐÈ¯Ã£¾É¡×¤ØÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦µÜºêÅí»Ò¡Ë
Ãù¶â¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Åß¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥»¡¼¥ë¡¢°ÂÇä¤ê¡¢¥Ð¡¼¥²¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£50¡ó¥ª¥Õ¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î·¹¸þ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥»¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÇ¯»Ï¤«¤éÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¤¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ½é¤Î1¥ö·î¤À¤±¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤äÂ¿µ¡Ç½ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡£
¡¡²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ë¥Õ¥é¥Ã¤ÈÆþÅ¹¤·¤¿¤é¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤í¤¤¤í»È¤¨¤½¤¦¡ª¤ÈÇùÁ³¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É»È¤¦¤Î¤Ï´ðËÜµ¡Ç½¤Î¤ß¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê·Ð¸³ÃÌ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤È¤¤Î¥³¥Ä
¡¡¤½¤³¤Ç¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÇã¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥³¥Ä¡¡¡3²óÍß¤·¤¤¤È»×¤¦¤Þ¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¤
¡¡1²óÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Â¨Çã¤¤¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤°¤Ã¤È²æËý¤Ç¤¹¡£
¡¡2²óÌÜ¤â¤³¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3²ó¸«¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸Æü¤Ë3²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ã¤¦Æü¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡3Æü¸å¤Ë¸«¤¿¤é¡¢¤â¤¦Ç®¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥³¥Ä¢¡¡¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦
¡¡°Â¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤ÏÉþ¤òÇã¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿·ºî¤¬½Ð¤¿¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤´±ï¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥Ä£¡¡ÆüÍÑÉÊ¤òÇã¤¦
¡¡¤Õ¤À¤óÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüÍÑÉÊ·Ï¤¬¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¡¢Çã¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º»È¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤Ìµ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë»þ¤ËÇã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¡¼¥ë¾å¼ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¡¼¥ë¤Ç·ë¶ÉÂ»¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò´Î¤ËÌ¿¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥¯¥ì¥«¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¾¡¤Æ¤º¡¢Çã¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÍøÍÑ¾å¸Â³Û¤òºÇÄã¶â³Û¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾å¸Â³Û¤ò10Ëü±ß¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤è¤ê
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»öÁ°¤Ë»È¤¤¤¹¤®¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö²æËý¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦´äÀÚ·ò°ìÏº»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë