残留か、復帰か、それとも…。北中米W杯を半年後に控えて“ベストヤングプレーヤー”19歳MFが迫られる決断
このオフシーズン、去就が注目される選手のひとりが、2025年のJリーグで“ベストヤングプレーヤー賞”に輝いた19歳MFだ。
2025年シーズン、ファジアーノ岡山でウイングバックとして躍動した佐藤龍之介は、Jリーグアウォーズの壇上で「ベストヤングプレーヤー賞を受賞できて、たいへん嬉しいです。１年前、覚悟と勇気を持ってファジアーノ岡山に来る決断をして本当に良かったです」と喜びを語った。その言葉どおり、保有元のFC東京から岡山への期限付き移籍は、飛躍を遂げるうえで転機となった。
25年６月にはA代表に選出されるなど、キャリアはまさに右肩上がり。成長著しい19歳が、今オフ、どんな決断を下すのかは大きな関心事だ。来年６月に開幕する北中米ワールドカップを見据えれば、その決断は今後の代表キャリアにも少なからず影響を与えそうだ。
岡山に残留か、FC東京に復帰か、それとも新たな選択肢を模索するのか。若き逸材が出す答は、その将来を大きく左右するものになるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
