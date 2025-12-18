「これはやばい。沈む」…突然、中型漁船を襲った「あり得ない事態」の瞬間

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

（本記事は、伊澤理江『黒い海 船は突然、深海へ消えた』の一部を抜粋・編集しています）

2008年6月23日。

太平洋上の第58寿和丸に静かな時間が訪れた。

パラ泊中の船内では、めいめいがくつろぎ始めていた。朝から仕事を休める日など、そうそうあるものではない。午後も昼寝をしたり、テレビを見たり、誰もが思い思いの休息を楽しむつもりだった。

通信長の斎藤航は食事を終えると、サロンのすぐ隣にある無線室に入った。寝室も兼ねた斎藤の根城だ。パラ泊を始めておよそ2時間後、斎藤は〈パラ泊中。始動まで失礼〉というメールを会社に送っている。船員室に下がった他の乗組員と同じように、そのまま体を休めるつもりだったのだろう。何しろ漁は休みだ。昼間から眠っても何の問題もない。

午前11時半頃、気象庁は「関東海域では南の風が強く、最大18メートルの風が吹く」という海上強風警報を発令していた。

寿和丸船団が漂泊する犬吠埼沖の状況はどうだったか。僚船の航行日誌を元に、後に酢屋商店が作成した資料によれば、正午ごろ、パラ泊海域の天候は雨。視界は約3マイル（海里）、キロ換算で約5.5キロメートルだった。南の風は10〜11メートル、波は３メートルと記録されている。波は高めだが、パラ泊を決めた朝8時ごろと比べると、海況はよくなりつつあった。

甲板下の船員室に下がった豊田は、同室の若い乗組員と一緒だった。若い乗組員は数ヵ月前に彼女ができたという。

寝台に寝転がりながら2人は「陸おかにあがったら彼女と会うんだろう」とか、「休み にパチンコやろう」とか、他愛のない雑談を1時間ほど交わした。外は見えないが、 波は落ち着きつつある。いつ操業を開始してもおかしくない。

「休めるうちに休もう」。そう言って2人は境のカーテンを閉め、眠りにつこうとし た。

午後1時。

会社に〈始動まで失礼〉と告げて休息に入っていた通信長の斎藤はその時刻、無線室で船舶電話を使っている。相手は、同じ船団に所属する運搬船の第33寿和丸だった。

前日の操業で獲った魚を水揚げするため、第33寿和丸ともう1隻の運搬船・第82寿和丸は漁場を離れていた。犬吠埼沖のこの海域には本船の第58寿和丸と探索船の第6寿和丸が残されていた。もう一つの寿和丸船団は、同じ海域のやや離れた場所にいる。

第58寿和丸の通信長・斎藤は、その第33寿和丸の乗組員仲間に向かい、船舶電話でこう話しかけた。

「ホヤ買ってきて」

会社からの指示により、第33寿和丸は石巻港でカツオ70トンを、第82寿和丸は小名浜港でカツオ36トンを水揚げしていた。運搬船は、水揚げを終えると、氷や食材、油を仕込んで、再び漁場へ向けて出港する。

一方、船団の本船たる網船は、いったん港を出たら3週間程度は戻らない。だから乗組員たちは、水揚げのために港へ入る運搬船にさまざまなものを頼む。タバコ、酒、雑誌……。「週刊漫画」を名指しで頼む人もいる。「ホヤ」もその一つだった。漁船とはいえ、第58寿和丸が「ホヤ」を獲ることはない。斎藤は自分たちの賄い用として、それを仲間に頼んだのだろう。

パラ泊中の船内に、やや気が緩んだような時間が流れていた。

午後１時10 分ごろ。

「ホヤ買ってきて」という何気ないやりとりのおよそ10分後のことだ。

寝つけずにいた豊田は突然、右舷前方からの「ドスン」という衝撃を感じた。

わずかに、静かに、船体が右へ傾く。

豊田は「波が甲板に乗ったな。そのうち抜けるだろう」と考え、横になったままの姿勢でいた。すると、船体の復原を待たずに2度目の強い衝撃があった。最初の衝撃から7〜8秒後。連続的な衝撃だった。豊田には「ドスッ」と「バキッ」という音が重なって聞こえた。これまで一度も耳にしたことのない、異様な音だった。

強い衝撃で豊田の体はベッドの上でスライドし、壁に足が当たった。船体の右傾斜が増す。

「これはやばい。沈む」

瞬時にそう直感した。

豊田は、さっきまで雑談していた若い同僚に「起きろ！」と大声で叫んだ。

「危ねぇから起きろ！」

同僚の名を大声で呼びながら、豊田はズボンをはこうと一瞬、考えた。しかし、船の傾きは増している。ズボンをはいている場合ではない。Tシャツにパンツ姿のまま、通路に飛び出した。

豊田の船員室は地下1階の後部にある。狭い通路の一番奥にあり、最も船尾に近い。

扉を開けて部屋を出ると、通路を挟んだ斜め前の部屋から機関長の杉山洋一が出てきた。通路の先にはワイヤー修繕作業を共に行っていた大道と新人の新田が見える。衝撃で、みんな飛び出してきたのだ。彼らの後を追って、豊田も通路を抜け、階段を勢いよく駆け上がった。

船は右に15度ほど傾いたままになった。波で傾いたのであれば、船の傾きは間もなく元に戻る。なのに傾きは戻らない。

「このままだと、右にひっくり返る。傾きとは逆の、左舷側に脱出しないと助からな い」

豊田は、そんな考えを巡らせた。

誰もいないサロンを抜ける。階段を数段上がり、無線室左舷側の踊り場に至った。

すぐ前を走っていた機関長の杉山が、踊り場正面のブリッジに入ろうとしていた。豊田は、ブリッジの入り口に数組のスリッパがあったと記憶している。幹部がそろってそこに居るのだろう。すると、ブリッジの扉が内側から開き、甲板長の伊藤義彦が外に出てきた。豊田の先で伊藤と杉山が向き合う形になっている。

伊藤は、杉山に向かって指示した。

「エンジンかけて。メイン油圧をいれて、ユニック（クレーン）をがっちりこっちに 振ってくれ」

右に傾いた船体のバランスを保つためにクレーンを左へ動かせという内容だ。

ただ、伊藤の指示に切迫した様子はない。杉山も落ち着いた様子で、走ってきた道を戻っていく。甲板下のエンジンルームに向かおうというのだ。パラ泊中は止めているメインエンジンを起動させなければ、クレーンは動かせない。戻る杉山の肩が豊田の体にぶつかった。杉山はそのままエンジンルームへ下りて行った。

ブリッジからは第58寿和丸の周囲がよく見渡せる。そこに居た伊藤らには他船の姿は見えず、船が少し傾いていること以外、異変は見られなかったはずだ。だから、甲板長の伊藤も船の傾きはすぐに戻せると考え、「エンジンをかけて」と杉山に指示を出したのだろう。

この直後、豊田は踊り場の左舷側扉から外の船橋甲板に出た。船首方向に目を向けると、船体はやや前のめりになり、右舷側に傾斜している。豊田が見る限り、その時点では海水は甲板上に入っていなかった。

