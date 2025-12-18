ローマ帝国史を彩る「大帝」「背教者」「邪悪の考案者」。「キリスト教」の色眼鏡をはずせば、こんなに違ってみえる！

ローマ帝国史の後期は、混乱の時代だった。軍人皇帝の乱立、あいつぐ異民族の侵入と、内憂外患に悩まされる大帝国で、一気に発展したのがキリスト教だった。この新興の宗教との関係でそれぞれの個性をみせたのが、後期ローマ帝国の3人の皇帝である。好評「地中海世界の歴史」の最終巻となる第8巻『人類と文明の変容』（本村凌二著・講談社選書メチエ）からみていこう。

「最後の大迫害」もじつは…

キリスト教にイスラム教、そしてユダヤ教。いずれも「唯一の神」を信仰する「一神教」である。今でこそ、「宗教といえば一神教」であるかのように、当然のものとして見ているが、2000年前の世界では、多くの神々を信じる「多神教」が、神と人間の自然なあり方だった。ユダヤ教やキリスト教の「神の観念」は、かなり異質なものだったのである。

〈唯一の神のみが正しく、他の神々は悪しきものとする信仰あるいは宗教が現れたことが、いかに衝撃であり異例であったか、近現代に生きる人々には想像を絶する大事件であった。異例で異常な宗教である一神教のキリスト教が神々を崇めたローマ帝国のなかでいかにして受け入れられたか、それは世界史あるいは人類史における最大級の問題であっただろう。〉（『人類と文明の変容』p.12）

ローマ帝国で生まれたキリスト教の信者は、最初の200年間はかすかに増えていたにすぎず、1％にも満たなかったらしい。それが、3世紀半ばからの60年ほどの間に急激に広がり、帝国住民の一割にあたる500万〜600万人になったという。

この新興宗教に対して、「最後の大迫害」と呼ばれる弾圧を行ったのが、ディオクレティアヌス帝だ。この大迫害のために、ディオクレティアヌス帝は、同時代の文人からは「犯罪の創造者」「邪悪の考案者」と呼ばれ、ヨーロッパでは長く「暴君」とされてきた。

しかし、こうした歴史のほとんどは、キリスト教徒によって書き残されてきたことに注意しなければならないだろう。

ローマの伝統宗教の再興をめざしたディオクレティアヌス帝は、たしかに、みずからをゼウス＝ユピテル神の化身として皇帝礼拝を求めるとともに、ローマの神々への礼拝を義務付け、違反者を罰した。しかし――、

〈注意すべきは、キリスト教の信仰が否定されたわけではない。あくまでローマの神々への礼拝が義務づけられたのである。だから、それを拒絶する者は、国家の神々を否定することになる。とりわけキリスト教徒のなかにはローマの神々への礼拝を拒否する者が目立ち、彼らは迫害され、処刑されて殉教する場合も少なくなかった。〉（同書p.77-78）

しかし拷問する側も、キリスト教徒を何が何でも死ぬまで痛めつけていたわけではなく、奇妙な方法で釈放する場合もあった。

キリスト教では、神の前で犠牲になったのはイエスひとりと考えるので、多神教でよく行われる供儀（くぎ）、すなわち生贄（いけにえ）の儀式を否定している。そこで、キリスト教信仰の容疑者を不浄な犠牲獣の前に連れていき、その者が犠牲を捧げたとして釈放するケースが記録されているのだ。

〈容疑者がこの供犠を行ってローマの神々に礼拝したことにして、ことを収めるケースがあったというわけである。江戸時代の日本で行われた「踏み絵」に似た扱いであろう。（中略）ここには、迫害する側の人々のなかにも内心では嫌々やっている気配があり、外見さえそれらしく取り繕えばいいという心情が見え隠れする。たしかに、後世ではローマ史上最大の迫害のごとく見なされているが、その原因や実態については詳細に検討する余地がある。〉（同書p.79-80）

ディオクレティアヌス帝は、284年に即位して軍人皇帝の乱立状況を終わらせ、帝国を4人の皇帝で分割統治することで「3世紀の危機」を乗り切った。本村氏はこう評価する。

〈変革期の統率者として類稀なほど資質に恵まれていたのではないだろうか。決断力をもってすばやく行動するタイプでもあり、策士でもあるが人情も兼ねそなえるタイプでもあり、明晰な洞察力をもって遠望しながら事をすすめるタイプでもあった。〉（『人類と文明の変容』p.83）

すぐれた統率者は、権力からの「引き際」もみごとだった。

在位21年目の305年、60歳のときに、自らすすんで皇帝の地位から退いたのである。その後はアドリア海東岸の故郷の町で、菜園でキャベツの世話をして晩年を過ごした。

〈自分の権力に見切りをつけたからこそ、ディオクレティアヌスはいかなる皇帝に比しても、ひときわ輝いているのだ。なにしろ至高きわまる地位から自発的に退いて、並の市民身分になったのである。それだけで傑出した個性であり、古代史のなかの例外をなす人物と言ってもいいだろう。〉（同書p.83）

大帝コンスタンティヌスと背教者ユリアヌス

ディオクレティアヌス帝の引退後、ふたたび混乱におちいった帝国を「再統一」したのが、コンスタンティヌス1世である。

コンスタンティヌスは、ビザンティオンへの遷都を断行してコンスタンティノポリスと改称し、通貨改革を行って発行したソリドゥス金貨がこの後700年にわたって通用するなど業績を残した。しかし、なんといっても名高いのは、313年の「ミラノ勅令」である。ローマ皇帝として初めてキリスト教を公認し、これによって「大帝」と呼ばれるのだ。

〈コンスタンティヌスは抜きんでて背が高く、ことさら優雅であったという。体力ではほかの皇帝たちを圧倒し、ときには恐怖感すらおぼえさせるほどだった。それにもまして、すぐれた精神力をもっており、深い教養もあり、公正な判断力をそなえていた。だが、これらの叙述をどれほど頼りにしていいのだろうか。なにしろこれらの描写がキリスト教側の作家によるものであることは留意しておくべきだろう。〉（同書p.86）

実際、コンスタンティヌス大帝の治世の後半は、暗い影がつきまとっている。

共治帝としてともに帝国を治めた盟友・リキニウスと対立して自死させ、さらに、自分の息子と妻をも死に追いやってしまう。先妻との息子クリスプスを処刑し、まもなく妻のファウスタも変死をとげるのである。

〈息子と妻という身内二人の死後、コンスタンティヌスは罪の意識にさいなまれたというが、真偽のほどはわからない。ただし、このころからキリスト教への優遇が目立つことは確かである。罪の意識にさいなまれて、許しを求める気持ちから、キリスト教にすがったとしても不思議ではない。〉（同書p.88-89）

キリスト教がローマの「国教」となるのは392年、テオドシウス帝の時代だが、それまでには「揺り戻し」も起こっている。辻邦生の小説『背教者ユリアヌス』で知られるユリアヌス帝の時代である。

ユリアヌスは、コンスタンティヌス大帝の異母弟の息子だった。アテネに留学してギリシアの哲学を学び、軍事経験などなかったにもかかわらず、指揮官として国境地帯のゲルマン人を撃退するなどして、その声望は高まっていた。そして361年、皇帝に即位する。

ユリアヌスの宗教政策の基本姿勢は「信教の自由」だった。異教もキリスト教も個々人の信教は認められ、追放されていた聖職者はよび戻された。

〈古来の神々への祭儀を復興しようとしたために背教者とよばれる憂き目にあうユリアヌス。彼はある意味ではもっとも時代のムードを身におびていた人物であったかもしれない。〉（同書p.105）

この頃には、キリスト教は公認されて手厚くもてなされ、権力者の保護が当たり前になっていた。体制にどっぷりとつかった宗教は、どこかで淀み、濁ってくる。

〈だから、目を澄ませ想いをこらせば、狂おしくなるほど気にさわるのだった。ユリアヌスのような繊細な精神には、もはやキリスト教はまやかしにすぎず、おぞましいものにしか映らなかった。彼からすれば、どうしようもなく腹立たしいキリスト教徒だらけだったのだろう。〉（同書p.105）

「キリスト教徒」という名の無神論者をたたくべく、ユリアヌスは論陣を張った。著述にたけていた彼は、数多くのギリシア語の著作を残している。しかし、その成果ははかばかしくなかった。かたくなな理想主義と禁欲主義から、ローマの民衆が大好きな劇場や戦車競走を蔑視し、人々の反感を買うこともあった。

〈皮肉に見れば、ユリアヌスの姿勢こそはキリスト教徒のあるべき敬虔な姿であった。彼こそはそのようなキリスト教の堕落に誰よりも気づいていたのかもしれない。ユリアヌスの異教復興策は時代錯誤ではなく、むしろ時代の底にひそむ肉声をいち早く感じとっていた、とも言えるのである。〉（同書p.106）

ユリアヌス帝の在位はわずか2年だった。ペルシア遠征の途上で傷を負い、32歳で息を引き取る。そのわずか30年あまり後に、ローマ帝国の東西分裂が決定的になるのだった。

