「9割が赤字」瀕死の韓国映画界の一方で、『国宝』大ヒットの日本にも「静かな危機」

数字は嘘をつかない。韓国の経済専門紙『毎日経済』が弾き出したデータは、あまりに残酷だった。

「2024年の韓国の商業映画、損益分岐点達成率はわずか10%台。9割が死屍累々」

つまり、公開作の9割近くが赤字を垂れ流している計算になる。この「勝算の低い博打」に、投資家たちはとっくに愛想を尽かしている。同紙はこう警鐘を鳴らす。

「かつて映画ファンドに群がっていた投資マネーが、リターンが計算できるネットフリックス向けのドラマ制作や、K-POPビジネスへと雪崩を打って流出した。映画界にはもう、ペンペン草も残っていない」

その結果、新作のクランクイン件数は激減。「来年（2026年）は、映画館にかける韓国映画がない」という、嘘のような空白期間が現実味を帯びている。

さらに、「スターが出れば客が来る」という神話も崩壊した。

エンタメ紙『スポーツ朝鮮』は、大物俳優が出演した期待作でさえ、公開初日のSNSやYouTubeで「つまらない」という口コミが拡散されれば、翌日には予約率が急降下する現象を、こう名付けた。

「リアルタイムの断罪。観客はもう、スターの顔色など見ていない」

タイパ（時間対効果）を重視する若者は、スターの顔色よりも、名もなきユーチューバーの辛辣なレビューを信じる。この残酷なフィードバック・ループもまた、投資家を映画から遠ざける要因となっているのだ。

前編記事『「来年上映する映画がない…」韓国映画界が前代未聞の異常事態』より続く。

「2000円」でも耐える日本、その奇妙な耐久力

では、ひるがえって日本の状況はどうだろうか。場面を東京に移そう。

実は日本でも2023年以降、「TOHOシネマズ」や「109シネマズ」などの主要チェーンが一般料金を「2000円」に引き上げている。為替の影響はあるが、金額ベースでは韓国よりも高い「2000円の壁」が存在するのだ。

しかし、日本で韓国のような「客足の完全な蒸発」は起きていない。日本映画製作者連盟（映連）の最新データを見ても、興行収入全体は堅調に推移している。一見すると、日本市場は韓国よりも健全に見える。

だが、その中身を詳細に分析すると、日本市場もまた、韓国とは別の種類の、しかし同様に深刻な「病」に侵されていることがわかる。

映画『国宝』の歴史的ヒットが隠した「不都合な真実」

「何を言っているんだ。日本にはまだ実写映画の底力があるじゃないか」

そう反論する人もいるだろう。確かに今年（2025年）は、吉沢亮・横浜流星主演の映画『国宝』が、興行収入173億円を突破するという歴史的なニュースが駆け巡った。22年ぶりに実写邦画歴代1位の記録（『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』）を塗り替えたこの快挙は、メディアで華々しく報じられた。

だが、この『国宝』現象こそが、逆に日本映画界の「歪み」を証明している。

なぜなら、今年の興行ランキングを見渡せば、『国宝』以外の上位は『鬼滅の刃』や『名探偵コナン』といったアニメ作品が独占しているからだ。

つまり、日本で生き残っているのは、固定ファンを持つ「強力なアニメブランド」か、『国宝』のように圧倒的なキャストと予算を投じ、メディアをジャックして社会現象化した「超・巨大イベント」だけなのだ。

「神話の崩壊」：25億円を投じて沈んだもう一つの『宝』

「スターと予算があれば客は来る」

その神話が完全に崩壊したことを、私たちは今年、まざまざと見せつけられたはずだ。

『国宝』と並ぶ2025年の目玉として、9月に公開された超大作『宝島』の惨状を思い出してほしい。

監督に大友啓史、キャストに妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝という、日本映画界の至宝を揃え、制作費25億円を投じたこのプロジェクト。しかし蓋を開けてみれば、興行収入は損益分岐点（推定50億円以上）にはるか届かない結果に終わった。

公開時期が、同じ東宝配給の超大作『国宝』のロングランや、若者に絶大な人気を誇ったゲームの実写化『8番出口』のヒットと重なったことが致命傷となった。日本のシネコン市場を牛耳るTOHOシネマズの「箱（スクリーン）」は、稼働率の良い『国宝』と『8番出口』に優先的に割り振られ、『宝島』は座席数の少ない小規模スクリーンや、早朝・深夜といった集客しにくい枠へと追いやられたのだ。

「25億円をかけた大作すら、上映枠を確保できずに沈んでいく」

見たくても見られない、物理的にアクセスできない。この『宝島』の悲劇は、日本の映画市場が多様性を失い、「たった一つの勝者（イベント映画）」以外を徹底的に排除するシステムに変質してしまったことを残酷に証明している。

スクリーンが「巨大な倉庫」になる前に

韓国映画界が直面している「シネコン崩壊」は、決して対岸の火事ではない。

韓国は「ビジネスモデル」が崩壊して危機に瀕し、日本は「イベント化」と「アニメ」という二本の松葉杖でかろうじて立っているに過ぎない。しかし、人口減少と配信サービスの普及という巨大な波は、両国に平等に押し寄せている。

スマートフォンで手軽にエンタメを消費している間に、街から「映画の灯」は静かに消えつつある。ソウルの映画館がクライミングジムに変わったように、日本の郊外に立ち並ぶシネコンが、やがて巨大な「物流倉庫」や「データセンター」へと姿を変える日は、そう遠くないかもしれない。

「2000円」を払ってでも見たいと思わせる文化を維持できるか。それとも、効率化の波に飲まれて「岩壁」となるか――。

日韓の映画業界は今、同じ“崖っぷち”に立たされている、と言えるのではないだろうか。

【こちらも読む】『『国宝』は【国宝級の映画】なのか……業界人が語る、成功の陰で露呈した「作品としての甘さ」』

【こちらも読む】『国宝』は【国宝級の映画】なのか……業界人が語る、成功の陰で露呈した「作品としての甘さ」