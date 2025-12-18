「トーク番組ばかり」「テレビだからできることはない」ヒット番組を手がけた元局員たちが実名で語る「オールド・テレビ」の限界

人気番組を手掛けるテレビ局のディレクターが次々と会社を離れる事態が加速している。多くはYouTubeや動画配信ポータルへと活躍の場を移しているが、彼らはいまのテレビ局をどうみているのか。前編記事『テレビ局から「敏腕ディレクター」が次々と辞めていく…元局員が実名で語る「可能性と限界」』より続く。

「テレビだからできること」はない

様々な人に凄絶な半生や体験談をインタビューするYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」（登録者数180万人）を立ち上げた三谷三四郎氏（38歳）も、6年前までテレビ業界に身を置いていた。三谷氏は、こう分析する。

「はっきり言って、『テレビだからこそできること』はありません。どんどん局員が独立したことで、番組作りのノウハウは流出していますから。制作費だって、すでにテレビと同じくらいのカネをかけている動画はあります。

テレビの強みは、強いて言えば、作品の質です。一流のタレントを一流のカメラマンが撮って、一流の編集マンが編集する。トップクラスの技術を持った人たちが作る番組は平均的に質が高いです」

他のメディアより社会的影響力を持ち、クオリティの高い作品を作ることができるのは、テレビの可能性と言える。

コスパの良いトーク番組ばかり

元TBS局員の大前プジョルジョ健太氏は、ABEMAなどの動画配信サービスと比較しつつ、テレビ局の「企画力」について解説する。

「動画配信サービスとテレビとでは、企画の考え方が根本的に違います。

前者は『マーケットイン』と呼ばれていて、視聴者のニーズを起点に企画を打ち出します。『30代男性に観てもらうために、この演者を出して、こんなバイオレンスな演出を入れよう』といった具合です。わかりやすいABEMAの番組が『朝青龍を押し出したら1000万円』ではないでしょうか。

一方でテレビは『コンテンツイン』と呼ばれるもので、立案者の素朴な問いや違和感を企画化します。その上で、『なぜその企画をやるのか』を徹底的に追究する。

この方法は、数字を確実に取れるわけでもないので、十分な資金力がないとできません。ただ、時として世間を巻き込むほどの大きな爆発力を持つのです」

コンテンツインで世に出た番組でわかりやすい例が『ポツンと一軒家』や『トリビアの泉』だ。今のテレビ局には、こうした番組を作れる土壌があるにもかかわらず、上手く活かし切れていない印象を大前氏は持っているという。

「最近は、予算がかからずコスパの良いトーク番組が増えているように感じます。かといって、ABEMAのように徹底的に数字を取りに行く番組は少ない。コンテンツインを根っこにした企画力こそ、テレビの可能性であると感じるので、思い切った番組づくりをしてほしいです」（大前氏）

ビデオリサーチによると、視聴率1％は推計116・1万人に上る。いまなお影響力は大きいながら、それを活かせる人材が次々と辞めている。その事実こそが、テレビの限界なのかもしれない。

「週刊現代」2025年12月22日号より

