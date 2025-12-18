「超レトロ団地」千葉・八千代台団地の組合理事が明かす…増え始めた「外国人入居者」の現状と「共生」のための努力

団地創成期と呼ばれる1950年代に誕生して以来、その風景を守り続けている団地がある。千葉県にある八千代台団地だ。団地は住民による管理組合「やよい会」を発足。長年、入居者による自主管理を続けてきた。2000年代には建て替え計画が浮上するが、反対派の声もあり、現存という道をひた歩いている。

しかし、八千代台団地を取り巻く変化は建て替え計画だけにはとどまらない。八千代台団地の今を取材すると誕生当初から脈々と続く組合運営の在り方、さらに外国人入居者との共存を目指す姿があった――。

前編記事『建設から68年の「超レトロ団地」が千葉県にあった…！今なお「当時の風景」を残すことに成功した「驚きの管理方法」』につづき、脈々と受け継ぐ自主管理や外国人入居者との共存など令和の団地事情をお伝えする。

軍用地として使われた八千代台

千葉県に八千代台団地が誕生したのは団地創成期とされる1957年のこと。

八千代台団地は「公団住宅の聖地」と呼ばれる東京・阿佐ヶ谷団地よりも完成は1年早く、また両団地の設計には公団東京支社の設計課が担当するなど兄弟関係とも言える間柄だ。

もともと八千代台は1954年まで陸軍の騎兵旅団の駐屯地として活用され、その後、大規模な都市計画を実施。八千代台団地もそんな大型プロジェクトの目玉として建設された経緯がある。軍用地という歴史ゆえ、入居者のなかには予防接種まで行う人もいたという。団地で60年以上暮らす住民の1人が語る。

「もう50年ほど前ですが、勤務していた会社から『破傷風の予防接種を受けてほしい』と言われていました。理由を尋ねると『八千代台は騎兵旅団が使っていた土地だから』という説明でした。そこで初めてそんな由来のある場所だと知りました。今になってみれば、予防接種もどれほど根拠があったのは分かりません。時代ですよね」

現在も古くから暮らす住民はいるものの、入居者の顔ぶれが変わってきているという。やよい会の理事の一人が語る。

伝統を守るため新たな枠組みを模索

「今の八千代台団地の全戸数は116戸で、自宅として使用している人は8割ほどになります。古株の方もいますが、最近は子どもの頃に団地で過ごした人が戻ってこられるケースや新しく入居される方もいます。残りの2割は所有者はいるものの空き部屋状態。難しいのは空き家の敷地内の手入れです。手つかずの状態になっているので、どうやったらキレイに保てるか組合としても思案しています」

また新たな入居者や空き部屋の存在は団地の自主管理にも大きな影響を与えているという。

「空き家が増えたことで、かつては1棟に1人が担っていた『棟長』制度が建設当時のように機能するのが難しくなってきています。今後は2棟に1人という形に変えるなど見直しを行う予定です。同時に様々な事情から組合への入会、新たな理事に手をあげる方も少なくなってきているので、こちらも枠組みの変更を模索しています」（同前）

時代の変化は団地内でも様々な問題点として浮上しているという。

老朽化に物価高騰の波

「団地内の通りには完成当時から住民の方々によって桜が植樹され、長年名物となっていました。しかし、数年前に倒木の恐れから伐採。仕方ありませんが、少し寂しい思いはあります。また修繕費で言うと、ここ数年は物価も高騰し、これまでの費用ではなかなかまかなえなくなってきていて、対策を考えています。組合としては八千代台団地の風景は残したいので、どうにか維持できればと思っています」（同前）

一方でここ最近、全国の団地で急増しているのが外国人移住者だ。東京・中野区にある鷺宮西住宅では約680戸のうちおよそ150戸に外国人が入居。その数は全住民の3分の1にのぼっている。埼玉県川口市の芝園団地では外国人入居者が半数以上を占めるなど、団地は国際的なベットタウンとなりつつある。八千代台団地にも外国人入居者も増えており、組合も共存を目指した対応に追われているという。

多国籍化で共生を目指す団地

「今のところ八千代台団地で暮らす外国人世帯のかたは10戸に満たない程度ですが、今後は間借りだけではなく、所有者という形も含めて増えていくと思っています。国籍も中国、ベトナム、フィリピンなど様々です。当然ですが、外国人入居者になるとこれまでの事情とは異なるので、組合も手探りでの対応を続けています。

ゴミの出し方一つとっても違うので、住民である理事が声をかけ、団地でのゴミ出しルールをきちんと伝えるようにしています。管理費の集金についても説明はチャットGPTで英語やその国の言語に翻訳し、請求するようにしています。また普段から挨拶などでコミュニケーションも取るようにしていますよ」（同前）

多国籍の香りが漂いはじめた八千代台団地。そこには約70年続く団地の新たな姿があった。

「最近は外国人入居者のお子さんと日本人のお子さんが遊んでいたり、お互いの家を行き来する場面も見かけます。そういうときは組合としての活動が報われたような気持になります。団地が子どもたちの国際交流の場になってくれていたら嬉しいですよね」（同前）

誕生から68年。高級住宅地として産声をあげ、現在では国際タウンの兆しを見せる八千代台団地。そこには自主管理という形で団地を守り続ける住民たちの姿があった。

【こちらも読む】埼玉・与野に「日本初のタワマン」があった…！築50年「与野ハウス」の住民が明かす、「勝ち組富裕層」だらけの豪華生活

「写真で見る」八千代台団地の風景

【こちらも読む】埼玉・与野に「日本初のタワマン」があった…！築50年「与野ハウス」の住民が明かす、「勝ち組富裕層」だらけの豪華生活