真面目で優秀なリーダーが部下に仕事を「任せたくても任せられない」ジレンマ…理屈では片づけられない「心の闇」

任せれば自分の仕事に集中できるし、部下も成長する。理屈では任せることが重要だとわかっているけれど、「結局、自分がやったほうが早い」「部下に任せて失敗したら、自分の評価が下がる」「任せたいけれど、信頼できる人材がいない」「仕事を押しつけるようで申し訳ない」、このように感じて、任せたくても任せられないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

いずれも納得できる理由だと思います。しかし、これらは任せられない本当の理由ではないのです。実は、あなたが任せられないのは、マインドセットに問題があるから――。本稿では、この間違ったマインドセットの正体について紹介します。

※本稿は、竹下綾美『任せるの壁 プレイングマネジャーを卒業する5つの思考法』（SBクリエイティブ）の一部を再編集してお届けします。

任せられずに苦しむリーダーたち

「任せたくても任せられない」

これは、「任せられずに苦しむ」リーダーたちがよく口にする言葉です。

真面目で責任感が強く、プレーヤーとして優れた成果を出してきた人ほど、部下に任せることに恐れを抱いています。

そして、「自分はマネジメントに向いていないのではないか」と自信をなくしています。

悩めるリーダーたちに話を聞くと、彼ら・彼女らは任せることの重要性は理解しています。

任せることで、今よりも自分の手が空き、本来やるべき仕事に集中できる。また、部下が成長し、チームとしての成果も上がっていく。

理屈の上では、それらを十分理解しつつも、「部下に任せても大丈夫そうな仕事がない」「成果が落ちるのが怖い」「自分でやったほうがいいものができる」などと考え、思うように任せられずに悩んでいます。

リーダーに潜む「心の闇」とは？

「任せたくても任せられないジレンマ」から抜け出せないまま、プレイングマネジャーとしてチームの誰よりも働き、疲弊しているのです。

こういった悩みは、おそらく多くのリーダーに共通するものではないかと思います。

本記事をご覧のあなたも、近い悩みを抱えているのではないでしょうか？

任せたくても任せられない……。

こうした悩みに応えるべく、「任せ方」を解説する書籍が多く刊行されています。しかし、小手先のテクニックを知っただけでは、悩みを根本から解決するのは困難といえます。

なぜなら、多くのリーダーが任せられないのは、本当は心の奥底で「任せたくない」と思っているからです。

これこそがリーダーに潜む「心の闇」です。

「任せられないリーダー」が生まれる原因

「任せられずに苦しむ」リーダーが任せられない本当の理由は「任せたくない」と思っているから？

一見すると、意味がわかりませんよね。話が矛盾しています。

でも、本当にそうとしか言いようがないのです。なぜこのようなことが起こるのでしょうか？

1つの例を挙げると、リーダーが「任せたくない」と思うのは、「自分の承認欲求を満たしたいという思い」から逃れられないからです。

リーダーになる人はプレーヤーとして優秀な成果を出して評価された人がほとんどだと思います。

プレーヤーだった頃は、仕事で成果を上げると上司に褒めてもらえますし、何より自分の力で目標を達成したという快感がありました。

しかし、リーダーになると役割が変わります。

チーム全体の成果に責任を負い、部下が成果を出すためのサポートを行うことが求められます。純粋に自分の成果を追求できなくなってしまうわけです。

プレーヤー時代の「成果を出して評価された」自分にアイデンティティを持っている人は、リーダーになっても、その感覚がなかなか抜けません。

自分が成果を出す以外の評価のされ方をイメージできず、承認欲求を満たすために個人の成果を優先して、無意識下で任せることを拒んでしまいます。

そして、「任せられる人がいない」「自分でやったほうが早い」といった、もっともらしい理由を持ち出し、いつまでも個人の成果を手放そうとはしないのです。

部下の承認欲求を満たす側に回る

会社員時代の筆者は、まさにこの状況に陥っていました。

「自分がチームの中で一番成果を上げられる人でなければいけない」というプライドに縛られ、「任せられない」と言いつつも、内心では「この仕事は自分でやりたい・手放したくない」という思いを持ってしまっていました。

「任せられない」が生まれる心理には、ほかにも「部下に嫌われたくない」「部下の成果に嫉妬してしまう」「自分の好きな仕事、思い入れのある仕事を任せたくない」などがあります。

やっかいなのが、多くのリーダーはほとんど無意識のうちにこの心理を持ってしまい、任せられない自分を「任せられる人がいない」や「自分でやったほうが早い」などの理由で正当化していることです。

つまり、部下のスキルや環境のせいで任せられないのではなく、リーダー自身の深層心理が任せることを阻んでいるのです。

もちろん、リーダーも人間ですから、承認欲求を満たしたいと思うのは当然です。

嫉妬心や恐怖心があることも、それ自体が悪いわけではありません。

しかし、リーダーとして必要なのは、プレーヤーとリーダーでは評価のルールががらりと変わることを理解した上で、「任せることを阻んでいる深層心理」を自覚し、断ち切ることです。

先ほどの例でいえば、自分の承認欲求を満たそうとするのではなく、部下の承認欲求を満たす側に回るという認識を持つということです。

この深層心理を断ち切ることができるかどうかが、任せることができる人、できない人を分かつ壁となっているのです。

