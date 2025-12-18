頼みの川崎重工ですら中国企業に及んでいない…AIロボット開発に乗り遅れた「日本の焦燥」

「ロボット大国」のいま

現在、世界経済のけん引役はAIだが、その次のけん引役候補としてAIロボット産業が台頭し始めている。AIの推論モデルの高度化は顕著で、AIを実社会に導入するデバイスの一つとしてAIロボットが脚光を浴びている形だ。

2050年、人型ロボット市場は、世界で5兆ドル（約775兆円）に成長するとの試算もある。中国、米国は相次いで、大規模な産業支援策を打ち出している。

わが国でも、AIロボット関連事業に参入する企業は増えている。

10月以降、主要企業の発表が相次いだ。ソフトバンクグループは、スイス重電ABBからロボティクス事業を買収した。富士通は、当該分野で米エヌビディアと提携した。そこには、制御装置大手の安川電機も加わる模様だ。産業用ロボット世界大手のファナックも、エヌビディアと協業すると発表した。

ただ、かつてロボット先進国だったわが国の現状はかなり厳しい。

世界のロボット分野において、日本の産業界の状況は楽観できるものではない。エヌビディアの幹部は、「日本はもはやロボット大国ではない」と指摘した。

産業用ロボット分野で、世界の特許件数の2/3は中国によるものとの推計もある。エヌビディアと日本企業の提携内容などを見ると、わが国の企業は米国勢の下請け的な存在としての役割が期待されているようだ。

1990年代以降、グローバル化が加速し、世界経済ではソフトウェアの設計開発、それを実装するハードウェアの水平分業が加速した。残念だが、わが国はそうした変化に取り残された。

AIロボット分野での対応が遅れると、中長期的にみた産業競争力、経済成長率にも重大なマイナスの影響があるだろう。個々の企業の取り組みに加え、官民一体となって半導体に続き、ロボット関連分野の支援を迅速に実施すべきだ。

AIロボット開発は中国が先行

現在、世界のロボット産業は急激な変化に直面している。これまでロボットは主に自動車などの生産現場で、特定の作業を自動化するために導入されるケースが多かった。飲食店の配膳ロボットの導入も増えたが、基本的にはセントラルキッチンとテーブル間の配膳を主な機能としている。

ここへ来て、その状況は一変しつつある。

周囲の状況を自律的に理解、学習して人間と協働する。そんなAI搭載の人型ロボットを投入する企業が急増しているのだ。半導体産業同様、ロボット分野でも地殻変動が起きている。1980年代以降、わが国は自動車や家電の製造にロボット（産業用ロボット）を導入し、世界トップの競争力を発揮した。

現在、AIを搭載したヒューマノイドで先行するのは中国だ。

中国政府は国を挙げてロボティクス関連産業の育成に集中している。中国政府は、1兆元（約21兆円）の投資ファンドを設立し関連企業への支援を拡充した。人型ロボットや関連機器の調達も増やした。

その結果、中国ではユニツリー・ロボティックス、UBテック、アジボットなどの新興勢が急成長を遂げている。

自動車大手の重慶長安汽車などもロボット分野に参入。UBテックは、人型ロボットをベトナムとの国境検問所に配備し、旅行者の案内やパトロールなどの支援業務に導入した。一人っ子政策による人口減少の加速に対応するため、中国はロボットで新たな産業革命を意図しているとの見方もできる。

川崎重工と中国企業の差

12月上旬、米国政府も、ロボット関連分野の成長を支援する方向と報じられた。テスラ、やサーブ・ロボティクス、シンボティック、テラダインなど関連銘柄の株価は上昇した。

トランプ大統領は、ヒューマノイド分野で中国の台頭を抑えるため、関連企業への支援拡充や対中規制・制裁などの実施を検討しているとみられる。

わが国でも、実用化には至っていないものの、AIロボットの開発に取り組む企業は増え始めている。主なプレイヤーとして注目を集めるのは、川崎重工だ。

同社は人型ロボットの“Kaleido（カレイド）”を開発。一方で、今年開催の国際ロボット展では中国の人型ロボットが、あたかも人間が中に入っているかのようなダンスを披露した。それに比べると、ややぎこちなさを感じるとの指摘もあるが、カレイドは自律制御と人間による操作で実社会への対応力向上を目指している。

川崎重工は、四足歩行型のAIロボット“CORLEO（コルレオ）”も開発しており、2035年の販売を目指しているようだ。 現時点で同社は、最終製品としてのロボット開発を重視するわが国の主要企業といえる。

日本もAIロボットの生産を予定

それ以外の企業では、米国企業などと提携し、素材や部品を提供するケースが増えた。エヌビディアと富士通、サーボモーター（制御機器）大手の安川電機、ファナックの協業は代表例だ。

2029年2月までに安川電機は米国でのAIロボット生産開始を目指している。

企業連合＝コンソーシアムを組んで、人型ロボットの開発に取り組む企業もある。2025年6月、コンデンサなど電子部品大手の村田製作所は、ロボティクス企業のテムザック、不動産事業などを手掛けるSREホールディングス、早稲田大学と“KyoHA＝京都ヒューマノイド・アソシエーション”を設立した。

このコンソーシアムには、車載用半導体大手のルネサスエレクトロニクス、住友重機械、住友電気工業、スマホ部品などを製造する日本航空電子工業、油圧機器のカヤバ、マブチモーター、自動車・電子部品メーカーのNOK、軸受けメーカーのヒーハイストも参画した。

それ以外にも、ベアリング大手の日本精工は、人型ロボットの筋肉や関節に相当する部品の供給を重視し始めた。

つづく記事〈もはや日本が中国をマネしても勝てない…加熱するAIロボット開発競争で「日本企業に残された戦い方」〉では、日本企業が生き残るための2つのポイントを解説する。

【つづきを読む】もはや日本が中国をマネしても勝てない…加熱するAIロボット開発競争で「日本企業に残された戦い方」