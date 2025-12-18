すぐ諦める子どもに親ができることは？4000組の不登校親子を見てきた相談員が答える

子どもがちょっとしたことですぐ諦めてしまう姿に、もどかしさを感じる親は少なくない。どう声をかければやる気を引き出せるのか、見守るべきか手を出すべきか、迷いながら日々対応に悩む。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に耳を傾け、支え続けてきた。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加している。こうした現状を背景に、池添さんの経験と考え方をまとめた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが丁寧に取材し、池添さんの言葉と具体的なエピソードが1冊に収められている。

さらに11月3日には、紀伊國屋書店 新宿本店で池添さんのトークイベントが開催。立見席もいっぱいになるほどの盛況だった。トークショーでは、参加者から寄せられた質問すべてにその場で答えながら、長年の経験に基づく具体的なアドバイスを語った。

来られなかった方のためにも語られた言葉を記事化する連載第11回では、「何事もすぐ諦めてしまう子どもに親はどう関わる？」という質問の答えをお届けする。

すぐ諦める子どもに親ができることは？

【質問】

中学1年の息子について相談です。「やってみたい」と言って始めても、すぐに諦めてしまい、「自分はできない」「うまくならない」「意味なかった」「やらなければよかった」と言います。すぐ諦めてしまう子には、どう向き合えばよいでしょうか。

池添素：おそらくきっかけは、「頑張ればできるよ」と親に言われて始めたことではないかと思います。そうすると、スタートライン自体が自分のモチベーションではないので、何をやっても「やらされている」と感じてしまうのかもしれません。

まず、子どもの「やってみたい」が、そもそもリップサービスですよね。親は「じゃあすぐに始めさせてあげよう」と思いますが、子どものモチベーションはすぐ下がることもある。だから、まずやりたいと言っても「すぐやめるかもな」と思っておくのがいいと思います。

そのときに、入会金や月謝など「元を取らなきゃ」と思うと、親が焦ってしまいます。それはかえって子どもにプレッシャーを与えてしまう。ですから、やりたいことが出たときは、ドブにお金を捨てるくらいの気持ちで対応するといいと思います。親が肩の力を抜いて構えていれば、子どもは自然にやりたいことを見つけてきます。

●池添素さんの言葉

「子どもの『やりたい』はリップサービス。やりたいことが出たときは、『すぐやめるかもな』という気持ちで向き合うといいと思います」

◇12月23日（火）公開予定の第12回では、「中3で不登校の子どもの高校受験が心配」という悩みに池添さんが答えます。

