【難解英熟語クイズ】”get away with” ってどういう意味？…直訳じゃわからない要注意熟語です

あなたはわかりますか？

突然ですが、“get away with” ってどういう意味か分かりますか？

映画やドラマではよく使われる表現です！ 「get away」だけなら「逃げる」という意味ですが…。

気になる正解は……

正解は・・・

「やりすごす」でした！

"get away with"（~をしてただで済む、やりすごす）は、悪いことや規則違反をしても、それに対する罰や責任を負わずに済む、またはとがめられずにやり過ごすという意味です。語源は「get away（逃げる・離れる）」と「with（〜と一緒に・〜を伴って）」が組み合わさり、「（悪いことや罰を）なんとか逃げ切る、罰を受けずに済む」というニュアンスになったものです。

多くの場合、否定文で「そんなことは許されないぞ！」というニュアンスで使われ、違反行為の例（カンニング、スピード違反、盗みなど）や、軽いこと（宿題をしない、遅刻する）にも使えます。

例文としては、「You can't get away with cheating.（カンニングは許されない）」、「He always gets away with being late.（彼はいつも遅刻しても許される）」、「She got away with a warning.（彼女は警告だけで済んだ）」などがあります。

この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。