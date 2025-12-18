アップルが38年前に出した「未来のAI」予想と現在地を比較検証…『働くAI』を目指すOpenAIの猛追も未だ届かぬ「統合技術」の壁

「仕事の遂行能力」へのシフト

「AIは仕事の生産性を上げるためのツールだ」 ―― OpenAIは先週リリースした最新モデル「GPT-5.2」で、この生真面目なメッセージを改めて打ち出した。

同社の発表によれば、GPT-5.2は「数学」や「コーディング」などの基礎的な能力が大幅に向上し、「金融」「法律」「ヘルスケア」をはじめ様々な分野で、グーグルやアンソロピックなどの競合製品を凌ぐ性能（業務遂行能力）を達成したという。

またOpenAIが作成した「GDPval」と呼ばれる「44の職種に渡るベンチマーク・テスト」でAIの能力を測定したところ、GPT-5.2は「難度の高い知識業務タスクの70.7%において、業界トップクラスの専門家と同等以上の結果を示した」という。

もちろん（Chat）GPT-5.2の実力は今後、私達が様々な場面で実際にそれを使ってみないと分からない。が、ここに来てOpenAIがエンタープライズ（企業・官公庁向け）市場を中心に「（AIによる）仕事の遂行能力」に重心をシフトさせていることは間違いないだろう。

今から約40年前に伝説的な研究者らが夢見たAIの姿

このOpenAIのような試みは今に始まったことではない。シリコンバレーを中心とするIT企業は、かなり以前から「仕事をこなすAI（AIエージェント）」の研究開発を断続的に進めてきた。たとえばアップルは1987年に「Knowledge Navigator」という（現在のAIエージェントに相当する）AIアシスタントのビジョンをコンセプト動画として発表している。

この動画を見ると、タブレット端末上に現れる高度に擬人化されたAIが大学教授（ユーザー）のリクエストに応じて、「メールや電話の着信確認」「その日のスケジュール管理」「講義資料の検索・要約・編集」「仲間の研究者とのビデオ通話や共同作業の支援」などの事務的な作業を卒なくこなしている。

このAIはまるで有能な執事のように振る舞い、ときには（ビデオ通話の相手に「自分の講義は今日ではない」と他愛のない嘘をつく）大学教授を「（貴方の講義は今日の）4時15分からです」と若干の皮肉も忍ばせて嗜（たしな）めるなど絶妙に対応している。

こうした「働くAI」のコンセプトは、1970〜80年代にいわゆる「GUI（グラフィカル・ユーザー・インタフェース）」の発達に多大な貢献をして、現在のパーソナル・コンピュータの礎を築いた伝説的なIT研究者アラン・ケイ、あるいは彼の属していたパロアルト研究所一派の思想を色濃く反映していると見られている。

ただしケイ自身は前掲の動画製作には関与していない。彼はこの動画（Knowledge Navigator）を見た後で「私の考えと重なる部分もあるが、実質的にはアップルの作品だ。また未来像としては面白いが、それを実現するための科学（技術）は未だ出揃っていない」と（する旨を）語ったとされる。

AIエージェントは「挑戦しては失敗」の繰り返し

実際、当時の半導体技術をはじめ各種の要素技術を組み合わせるだけでは、こんな凄いAIはとてもではないが実現できなかった。当時のアップルをはじめ先駆的なIT企業はこのKnowledge NavigatorのようなAIを開発しようとしたが、実際に製品化されたものは（ほぼ）何の役にも立たない失敗作の連続だった。

たとえばマイクロソフト（MS）が1990年代にリリースした「MS Bob」や「Clippy（Clippit）」などが格好の事例だろう。

これらは擬人化されたAIが会話形式で MS Office製品の使い方をユーザーに手ほどきするなど、一種の作業支援ツールだが、肝心のユーザーから「鬱陶しい」という苦情が出るほど使い難かったことから数年後に廃止された。

これらAIアシスタントの何がいけなかったのかというと、いずれも「自然言語（普通の言葉）で自由自在に指示できる」というメーカー（MS）側の謳い文句ながら、実際にはやれる仕事が極めて限られているため、ユーザーのリクエストに適切に応えることができなかったり、チンプンカンプンの回答しか返せなかったことだ。

これらは結局「マイクロソフト史上、最も失敗した製品」として同社の歴史に刻まれることになった。

その後2007年にアップルがiPhoneを発売すると、同社はこの携帯端末に合わせて2011年に音声アシスタントのSiriをリリースした。ユーザーはこのSiriとの音声会話によって端末を操作したり、スケジュール管理ができるなど、言わば現在の「AIエージェント」の先駆けとも言える製品だ。

翌2012年にはグーグルが「Google Now」、2014年にはマイクロソフトが「Cortana」をリリースしたが、いずれも（Siriと同じく）音声会話によってウェブ検索したり、各種のソフトウエアを操作できるなど、やはりAIエージェントに近いものだ。

これら一連のAI製品は1990年代のMS BobやClipperに比べれば多少マシになったが、それでもユーザーが常日頃から好んで使うまでには至らなかった。いずれも実質的には大して役に立たず、技術的には時期尚早の感が否めなかった。

理想と現実のギャップは今も

翻って現在ではユーザーと自由自在に会話できるChatGPTの音声会話モードなど、伝説的なKnowledge Navigatorにある程度まで近づいてきた感はある。が、それでも、まだこれほどのものは出来ないだろう。

確かに（前掲のアップルのコンセプト動画で見られた）ユーザーのスケジュールを管理したり、過去に発表された論文を検索したり、メールを送受信したりビデオ会議をセットしたり、（森林減少率の）グラフや視覚資料を作成したり、といった個別的なAI技術は既に製品化されている。

しかし本当に重要なのは、ユーザーからの指示・リクエストに含まれる真意や微妙なニュアンスを正確に理解した上で、多数のタスクが生まれたり消えたり、あるいは交互に入れ替わったりする複雑な業務を、連鎖的かつ円滑に遂行するための統合技術だ。この部分は未だ実現されていないし、今後ともそれを実現するのは、そう容易（たやす）いことではないだろう。

結果的にOpenAIやアンソロピックなどメーカー各社がこれまでに製品化したAIエージェントは、個人ユーザー向けでは、メール文書やプレゼン資料の作成、あるいはEコマース・サイトにおける商品検索や購入といった、定型的でリスクの低い作業を代行するに止まっている。

また企業向けにおいても、「部品の発注管理」や「カスタマー・サポートの自動応答」など、業務プロセスの一部を切り出して自働化する用途が中心であり、人間に変わって複数の業務を横断的に判断・遂行するような本物のエージェント（作業代行者）には程遠いのが実情だ。

しかも、それら作業の途中でしばしばユーザー（人間）が介入して各種タスクを実行する権限をAIエージェントに与えなければならないなど、かなり煩わしい面も残されている（だからあまり普及しないのだ）。

この点についてOpenAIは、「最新モデルのGPT-5.2では、複雑に入り組んだ業務も素早く円滑にこなせるようになった」と強調しているが、実際どうなのかは今しばらく様子を見ないと分からないだろう。

「一般的な労働者」から「天才科学者」へとAI開発のバーを上げる

実際のところ（前掲の）Knowledge Navigator、つまり1987年のアップルのコンセプト動画で示されたような「人間の意図やニュアンスを深く理解して、どれほど複雑で微妙なリクエストに対しても間違いなく行動できる」本物のAIエージェントが登場するのは、（専門家の間では）早くても2020年代の終盤から2030年代以降と見られている。

が、仮にそこまで到達できたとすれば、それは単なるAIエージェント、つまり「働くAI」というより、むしろ我々人類のように柔軟な理解力や対応力を備えた「AGI（汎用人工知能）」と呼んでも差し支えないように思える。

実際、OpenAIのサム・アルトマンCEOは以前、AGIのことを「中央値の人間（median human）、あるいは一般的な労働者として働くことのできる知能を持ったAI」と定義していた。Knowledge NavigatorのようなAIはまさにその定義に合致する、あるいはそれ以上の存在にも見える。

ところがアルトマン氏は最近になって、AGIの条件を「科学的な発見や発明をすることのできるAI」へと変更している。つまりAGIに満たすためのバー（条件）を上げた、と見ることもできる。

が、同氏は他方で「私はもうAGIという用語にこだわらない。とにかく（17世紀に活躍したイギリスの伝説的物理学者）ニュートンにも比肩するような、科学的な業績を残せるAIを実現することこそ（OpenAIの）最終的な目標だ」と公言し、「2028年までに完全自動のAI科学者を実現する」とも述べている。

そればかりかAIに本格的な小説を書かせたりするなど、いわゆるクリエイティブ（創造的）な領域にまで研究開発の触手を伸ばしている。

人類を超えるAIを私達は本当に求めているのか？

この点はOpenAIと競合するグーグル・ディープマインドのデミス・ハサビス氏をはじめ、現在AI開発の最前線で活躍する経営者・研究者らに共通する姿勢だ。が、科学的な発見・発明を成し遂げたり、本格的な小説を書いたりするようなスーパーAIを本気で目指すとなると、それは「本当に私達人類が望んでいる事なのか？」という疑問も出てくる。

これについて、（前掲の）アップルが製作したコンセプト動画を注意深く見直すと、執事のようなAIエージェントが大学教授の命令に従ってこなす様々なタスクは、基本的に事務的あるいは補助的な作業に止まっていることが分かる。

逆に「（アマゾンの森林伐採について）この図とあの図を重ねて見ると、こういう傾向が浮かび上がってくる」などのクリエイティブな仕事は、あくまで大学教授（という人間）の手に委ねられている。

つまり1987年当時のアップル関係者は、「今後、AIのような技術がどんなに発達したところで、その仕事はあくまで我々人間をアシスト（支援）する範囲に止まるべきだ」と考えていたようだ。それはある意味、当時のIT業界が半ば無意識に前提としていた「良識」と言えるかもしれない。

これに対しアルトマン、ハサビスの両氏をはじめ現在のAI関係者はそれだけでは満足できず、むしろ人間の知能を遥かに凌駕するスーパーAIを目指している。言わば人間とAIの間で主従逆転が起きるような将来ビジョンとなっており、これが（科学的発見や小説創作のようなクリエイティブな領域まで含めた）人類の仕事をAIが奪う等の不安を人々の心に掻き立てているのだ。

本来「核兵器にも匹敵する」と言われるAGI、あるいは一般にAIのような（良い意味でも悪い意味でも）破壊的技術（disruptive technology）を実現する際には、単なる技術的な諸条件だけではなく、「それは本来どうあるべきか」「どのような目的に供されるべきか」などの合意の下に開発されるべきだろう。

が、実際には、そうした重要なフィロソフィーに関する議論がスッポリ抜け落ちたまま、AIメーカー各社による激しい開発競争が進んでいるのだ。

