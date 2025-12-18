苦手な食材が出た！レストランデートでのスマートな対応９パターン
誰しもひとつやふたつはある苦手な食材。子どものころはそれを皿の端っこによけて残していましたが、大人になった今、かつてと同じ行動を取るのは決してスマートとはいえません。それでは、一体どのような対応がベストといえるのでしょうか。今回は、「デート中、レストランで苦手な食材が出たときのスマートな対応９パターン」を紹介します。
【１】注文の際、「○○を取りのぞいていただけますか？」と伝える
女性は男性が食事を残すことをあまり好みません。したがって料理に苦手な食材が入っている場合は、食べる前にそれを取りのぞいてもらう方が、残すよりよい印象を与えます。スタッフに伝える際は、「残すのがもったいないので．．．」という一言を付け加えると、より大人の対応に映るかもしれません。
【２】思い切って、彼女に苦手なものを食べてもらう
苦手な食材を残さないためには、彼女の力を借りるのもひとつの手。一口食べて、「俺、量は食べられないんだけど、コレ本当に美味しいから食べてごらん」と皿ごと渡してみましょう。彼女はその好意をきちんと受け取ってくれるはずです。
【３】『食わず嫌い王決定戦』をして盛り上がる
あの人気番組を見て、やってみたいと思ったことのある女性は少なくないはず。苦手な食材がある状況をチャンスととらえ、「この中に苦手な食材があるんだけど、当てられる？」と誘ってみましょう。おそらく彼女はノリノリでゲームに参加することでしょう。
【４】ちょっとギャグっぽく「その食材はドクターストップを受けているんだ．．．」と言う
苦手なことを直球ではなく、ユーモアを交えて伝えると場が和みます。ポイントは冗談と分かるように笑顔で話すこと。うまく伝われば、その後に「残すのもイヤだから食べてくれない？」など、彼女への提案もしやすくなるでしょう。
【５】ホールスタッフに相談し、苦手な食材と食べあわせの良い料理を提案してもらう
苦手な食材を残さない姿勢は女性にとても好印象を与えます。客のイレギュラーなオーダーにも対応できる高級店などを訪れた際は、どうしたらその食材が美味しく食べられるかスタッフに相談しましょう。そこで見事に生まれ変わった料理が出てくれば、彼女にとってもその食材を使った料理の参考になります。
【６】美味しそうに食べて、帰りに苦手な食材があったことを告白する
女性は男性が笑顔で食事をする姿に好印象を抱きますので、苦手な食材も美味しそうに食べるのが◎。そして帰りに「実はアレ苦手だったんだ?」と笑いながら伝えれば、その素振りを見せない配慮ある行動に彼女は好感を抱くはずです。
【７】苦手な食材だけではなく、様々な具材を平均的に残す
苦手なものを皿の端によける．．．。これでは彼女に幼稚な印象を与えてしまいます。もし残す場合は、苦手な食材だけではなく他の具材も一緒に残しましょう。「苦手な食材を残した」から「お腹が満たされたから残した」という印象に変わります。
【８】「自分には上品すぎる」といったコメントで料理を褒めながら、残す
レストランで出される料理は食材も厳選された一品。たとえ苦手でも、それを美味しくないとして残すのは店側への配慮に欠ける行為です。一口食べて、「自分には上品すぎる」といったコメントで残すのがスマートな対応でしょう。
【９】彼女に「苦手な食材ってある？」と聞いてみる
苦手な食材は誰にでもひとつやふたつあるもの。ズバリそれを問いかければ、ほとんどの女性がその話にノってくるので、話しやすい雰囲気の中、自分の苦手な食材を告白できます。
レストランで苦手な食材が出てきたとき、他にどのような対応の仕方が考えられるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
