毎日バタバタ…育児疲れが抜けない２児の母が子どもの後ろ姿を見て感じたこと

2人の男の子のママで、子どもたちの成長日記を漫画化し、Instagram（＠shirasu_noodles）やブログで公開している漫画家・イラストレーターのつぐみ屋さん。仕事、家事、育児と慌ただしい日々のなかで起きた出来事や感じたことなどを漫画に描いています。今回は、体を動かす遊びが大好き、考える前にまず体が動くなど、元気いっぱいでパワー全開の息子のお世話に疲れてしまった話。一緒にいると喧嘩もすぐに勃発する兄弟育ても重なり、悩みと疲れは溜まる一方というつぐみ屋さんが、ある日、子どもたちの後ろ姿を見てふと感じる思いがあったといいます。

群を抜いてやんちゃすぎる我が子

こんにちは！ 最近、育児疲れがなかなか抜けないつぐみ屋です（笑）。我が家の長男アオちゃん（5歳）と次男しーちゃん（2歳）は毎日元気いっぱいで、一日中一緒にいると、私は夕方頃には水分の抜けた干物のような状態でエネルギーが枯渇してしまいます。子どもたちは可愛い盛りで、毎日幸せを感じているのですが、それと同じくらい子育ての悩みと疲れが尽きません。

ここ2、3年の悩みは一貫して長男のアオちゃんがやんちゃすぎることです。「いつか落ち着くよ」や「男の子だからしょうがないよ」という励ましの言葉を周りの人たちからかけていただくのですが、幼稚園のお友だちを見渡しても群を抜いてうちの子がやんちゃな気がしています（汗）。そんな活発すぎる息子（＋弟になるととても騒がしい・苦笑）といると、私の方があっという間に電池切れになってしまいます。

ほかにも育児の悩みは多々ありますが、子どもの個性や環境によって、悩みは人それぞれだと思うので、私は家族以外にはあまり相談せず、夜な夜なネットを徘徊して同じような悩みの人がいないか探していたりします。

私だけじゃないんだと励みになったり、参考になる情報もありますが、中には冷たいコメントもあり、自分が言われているように感じて勝手に落ち込んでしまうこともあったりします（見なければよかった……と思うこともあるのでネット検索との程よい距離感は必要ですね）。

そんなこんなで子どもへの向き合い方に悩みすぎて疲れてしまうことも時々あるのですが、それを癒してくれるのも、また我が子。

私にとって最大の癒しは、寝かしつけを終えた後に子どもの寝顔を見ること、そして後ろ姿を見ることです。今回は、子どもたちの後ろ姿を見ているときに感じたことを漫画にしてみました。

後ろ姿から、心に少し余裕が生まれる

どんなに疲れていても、子どもの後ろ姿を見るとなぜか愛おしさがこみ上げてきて、また頑張ろうと思えるのです。

子どもたちが騒いでいるときは、ヒートアップしないようになだめたり、注意したりと私も必死なので、落ち着いて考える時間が取れません。しかし、子どもから離れて息子たちの何気ない後ろ姿を見ていると、心に少し余裕が生まれ「なんてふかふかなお尻なんだろう。体は大きくなってきたけど、まだあどけないなぁ」など、じっくり子どもたちに対する愛情を噛みしめることができるように思います。

よくよく考えてみたら、普段誰かの後ろ姿を見続ける機会はあまりありませんよね。でもお子さんがいる方々は、親として子どもを見守る過程で、我が子の後ろ姿をずっと見てきたと思います。私と同じような気持ちの方も多いのではないでしょうか。

後頭部に寝はげがあった赤ちゃんのとき、ハイハイしているとき、つかまり立ちしたとき、よちよち歩きを始めたとき、階段を駆け上がるとき……。思い返すとたくさんの後ろ姿を見守ってきました。

成長するにつれて身体が大きくなってきて、口も達者になってきますが、息子の後ろ姿を見ていると、子育て中のいろいろな思い出が浮かび上がり、胸がキュンとなり、グッと来るものがあります。

育児は大変なことも多いけれど、子どもはいずれは巣立っていきます。今しかこんなふうに子どもの後ろ姿を見続けることができないのだと思うと、笑顔で見守れるよう肩の力を抜いて子育てを楽しもうと思えるのでした。

食べたかったケーキを買ってもらえず機嫌が悪くなった５歳児を笑顔にさせた店員の神対応