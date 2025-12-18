ファン待望「笑ってはいけない」ダウンタウン＋での配信が難航する理由…登録者50万人も「日テレは渋い顔」

協力はしたい…しかし地上波放送が条件に

失敗ではないが、大成功でもない――。これは、配信事業に携わるテレビマンや制作スタッフたちの「ダウンタウン＋」に対する共通見解だ。

「月額1100円で登録者50万人だから、単純計算で売り上げは月に5億5000万円。制作費や演者のギャラは十分ペイしていると思います。しかし今後は、動画配信事業の難しさに直面する可能性が高い。

それは、目玉となるコンテンツを継続的に配信できなければ、登録者がどんどん減っていくということです。現代の視聴者は、『有料』に対して極めてシビアですからね」（動画配信会社制作スタッフ）

期待されているのが、松本人志の相方である浜田雅功の登場と、年末の風物詩となっていた「笑ってはいけないシリーズ」の配信だ。現在、日テレと吉本興業の調整が進んでいるが……。

「日テレとしても協力はやぶさかではないが、地上波放送が条件になる。その場合、『ダウンタウン＋』と地上波でどのように内容を分けるかは交渉が必要。また、コンプラ的に松本を地上波に出せるのかも、日テレとしては測りかねている」（日テレ関係者）

松本の最終目標はテレビ復帰とも噂されるだけに、配信をいつまでも続けるのかも注目されている。

「週刊現代」2025年12月22日号より

