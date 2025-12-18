「死」を覚悟した”原発爆発”の瞬間…「私はなにもできなかった」事故後、運転員の胸に刻まれた後悔と無力感

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

福島第一原発1号機で発生した水素爆発で起きた爆風は、中央制御室を直撃し、現場の運転員たちを恐怖のどん底に突き落とした。誰も予期していなかった爆発により、電源復旧作業は中断し、その後の爆発の連鎖を引き起こすこととなった。原子炉の暴走を目の前にして、成すすべもなく見守るしかなかった運転員たちの無力感、そしていまだ謎に包まれた爆発のメカニズムと格納容器の「生存」――あの日、一体何が起き、何が失われ、何がかろうじて守られたのか。惨状の中で刻まれた記録が、その深淵を今に伝えている。

充満した水素による大爆発

中央制御室の天井パネルがいっせいに落ち、白い煙が立ちこめた。椅子から転げ落ちる運転員もいた。これまでの地震の揺れとは明らかに異なる揺れだった。

井戸川は、このとき、死を覚悟したという。

「誰かが『原子炉建屋の上が無くなっているぞ』と叫んだときは、もう終わったなと感じました。格納容器がめちゃくちゃになってしまったんじゃないかと」

中央制御室には、当時40人近くの運転員たちが残っていた。しかし、この爆発を受けて、原子炉の状態を確認するのに必要な最小限の人数を残して、退避することになった。残ったのは十数人。いずれもベテランたちだった。退避することになった運転員たちは、後ろ髪を引かれる思いで中央制御室から出て行った。爆発の原因は、水素だった。

水位が低下した原子炉の中で、燃料を覆うジルコニウムという金属が、水蒸気と化学反応を起こし、大量の水素を発生させていた。水素は原子炉から格納容器へと抜け、地上のどの物質より軽いその性質ゆえ、上へ上へと流れ、原子炉建屋最上階の5階にたまり続けていた。充満した水素が、爆発を起こしたのだ。中央制御室も免震棟も、東京電力本店も総理官邸も、まったく予見していなかった爆発だった。

連鎖する悲劇

井戸川は、暴走した原子炉の恐怖をこう語っている。

「当時、原子炉は手放し運転になっていました。成り行く様をずっと見ている感じだった。手出しできずに、状況が刻々と変わって何もできません。何もわからない。手に負えない、コントロールできない怖さを感じました」

1号機の水素爆発は、同時に複数の原子炉を相手に闘いを挑んでいた人たちのわずかな望みを断ち切ることになる。

爆発が起こる前、現場では、ベント作業に加え、原子炉の冷却装置を動かすため電源復旧に取り組んでいた。頼みの綱とされていたのが、2号機のサービス建屋1階にあるパワーセンターの電源盤だった。1号機から3号機の電源盤が浸水によってことごとく使い物にならなくなる中、この電源盤のみが奇跡的に浸水を免れていた。電源盤に電源車をつなぐことさえできれば、2号機のみならず、1号機と3号機にも電気を融通することができる。その寸前まで作業が進んでいたところで、1号機が爆発したのだ。

爆風と降り注ぐコンクリートの瓦礫で、ケーブルは大きく損傷し、復旧作業に当たっていた作業員も全員退避を迫られた。全電源喪失から約1日、すぐ目の前まできていた電源復旧が、絶望的なまでに遠のいてしまったのだ。この後、福島第一原発の事故は悪化の一途を辿る。1号機に続いて、3号機もメルトダウンを起こし水素爆発、さらに2号機もメルトダウンを起こし、放射性物質の大量放出へと連鎖していくのだ。

自身の無力さを痛感

井戸川は、当時の自分の無力さを、今でも悔いている。

「私個人としては、やるべきことをなにひとつできていなかった。だからこそ、こういう事故になったと思っています。要は、やりたいことはいくらでもあったがやれることがなにもなくて、無力感というかものすごく残念でした」

そのうえで井戸川は「東京電力や政府は自己の責任を自らに厳しく問い続け、社会に対して誠実に対応してほしい」と話している。

放射能という壁に阻まれて遅れていった1号機のベント。事故後、1号機は、消防車による注水が配管から漏れ、ほとんど原子炉に届いていなかったことが明らかになっている。ベントの遅れや原子炉に水がほぼ届いていなかったことが、1号機の水素爆発にどのように影響しているのか。その詳しいメカニズムは、まだわかっていない。

一方で、1号機は、過酷な高温高圧状態に陥ったにもかかわらず、格納容器破壊という最悪の事態にまでは至っていない。なぜ、格納容器は破壊されなかったのか。最悪の事態を防いだことに、決死の作業によってわずかに成功したベントが寄与しているのだろうか。その解明には、格納容器周辺の詳しい調査が必要だが、事故から10年以上が経っても、高い放射線量に阻まれ、謎に包まれたままなのである。

