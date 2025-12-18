この農業政策は”一石三鳥、四鳥、五鳥”にもなり得る…未来を変えるため、政府が今すぐ実行すべき「半農半X」・「流域自給圏」の中身とは

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第31回

『「農業従事者の平均年齢69.2歳｣「農地面積がピーク時から180万ヘクタール減少」…農村の崩壊が目前となった日本の「課題」』より続く。

耕作放棄地の増加を食い止める

地域の疲弊、農業の疲弊は、時代の必然として現出したわけではない。無策の結果だ。政策を変更し、未来を変えるのが政治家の役割だろう。ところが国は農業・農村への財政出動をしない方針を強め、農村の疲弊を加速化させている。

こうした中、農業の担い手を確保し、耕作放棄地の増加を食い止め、農業と農村を守ろうと努力している人々が日本各地にいる。「半農半X」として農業プラス別の仕事を複線化する人も増えてきた。

農協、地元住民、消費者、移住者、自治体、企業など、多様な主体の力を結集した農地の活用が不可欠だ。集落営農でがんばっている地域もある。地域の種を守り、生産から消費まで「運命共同体」として地域を循環する「ローカル自給圏」（農業ジャーナリストの小谷あゆみ氏が提唱）を作ろうという動きもある。

「飢えるか、植えるか」運動（佐伯康人氏が提唱）も、私のセミナーをきっかけに各地で広がりつつある。農家と市民が一体化し、耕作放棄地はみんなで分担して耕そう。

その先に日本の明るい未来がある。

日本政府が掲げた水田政策の見直し

「農政の憲法」と呼ばれる「食料・農業・農村基本法」が、25年ぶりに改正された（2024年5月）。これを踏まえ、2025年4月に「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されている。「令和のコメ騒動」ですっかり懲りた日本政府は、2027年度から水田政策を抜本的に見直すビジョンを掲げた。

農林中金総合研究所で基礎研究部長や常務取締役を歴任した蔦谷栄一氏（現・農的社会デザイン研究所代表）は、水田政策の見直しにあたり「地域自給圏」「流域自給圏」作りを進めていくべきだと提言する。読者の多くが聞き慣れない用語だと思う。蔦谷氏の提言を、かいつまんでご紹介しよう。

東京都の人口は1417万8000人にのぼる。埼玉県は733万2000人、神奈川県は922万5000人、千葉県は625万1000人と、首都圏（1都3県）の人口を合計すると日本の総人口（1億2029万6000人／外国人を除く）の3割を占める計算となる（2024年10月現在）。

ところがご承知のとおり、東京の食料自給率は限りなく0パーセントに近い。とりわけコメについては、ほかの道府県の生産がなければやっていけない状態だ。

食料安全保障を強化する「地域自給圏」「流域自給圏」

都市化が極限まで進んだ東京において、コメの地産地消を進めようと思っても現実的ではない。そこで蔦谷氏は、大胆な発想の転換を提唱する。

（2025年9月5日、日本農民新聞）

食料安全保障を強化するために、東京を中心とする首都圏で自給圏の有機的連携を生み出していく。そのためには〈森―里―川―海の循環づくり〉（同）が肝心だと蔦谷氏は指摘する。とても説得力がある提言だ。

「地域自給圏」「流域自給圏」作りは一石五鳥!?

水田の整備は、農林水産省がこれから進めようとしている「流域治水」の強化にもつながる。線状降水帯によってゲリラ豪雨が発生したとき、地下貯水池や遊水地と合わせ、水田が雨水のプールがわりとなる。水田を生きた状態に保っておけば、コメの自給率をアップさせると同時に、防災・減災というとリスクヘッジにもなるのだ。

「土砂崩れを防ぐ」「土の流出を防ぐ」「洪水を防ぐ」「森林の保全とともに、美しい地下水を作る」「川の流れを安定させる」「農村の景観を保全する」「暑さを和らげる」「生き物を育み、体験学習の場を提供する」「文化を継承する」――。「地域自給圏」「流域自給圏」作りのメリットは、一石二鳥どころではない。一石三鳥、四鳥、五鳥にもなる。

この提言を「ユートピア幻想だ」と冷笑せず、日本政府は実行に移すべきだと思う。まずは首都圏で「地域自給圏」「流域自給圏」作りを進め、このモデルケースを他の都市圏にも広げていくべきだ。

『“居酒屋”が日本の農業の未来を救う!?…産地直送や自給自足など、渋谷から始まるユニークな「エディブル・シティ」化への挑戦』へ続く。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【つづきを読む】”居酒屋”が日本の農業の未来を救う!?…産地直送や自給自足など、渋谷から始まるユニークな「エディブル・シティ」化への挑戦