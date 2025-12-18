「関ヶ原の戦い」で実際に戦った人数は通説の「15万人」ではなくたったの「3万人」だったという驚きの真実

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈キリシタンであるために自害できず…関ヶ原の戦いで西軍が敗走した時、明石守重と小西行長がたどった衝撃の運命〉に引き続き、 両軍あわせて何人が戦ったのかという点について詳しく見ていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

両軍あわせて何人が戦ったのか

この日、徳川家康は合戦の勝利を、伊達政宗に以下のように知らせた。

徳川家康から伊達政宗への書状

きょう9月15日の12時ごろ、美濃山中で一戦におよび、宇喜多秀家・島津維新・小西行長・石田三成らの人数をことごとく討ち取りました。

この書状が、いわゆる「関ヶ原の戦い」をもっともシンプルに説明したものとなるだろう。何点かポイントを整理してみたい。

家康は戦いのあった場所を端的に「山中」とのみ言っているが、先述の通り、主戦場には山中のほか藤下村、関ヶ原も含まれる。ちなみに家康が「山中」と言っていることから、「関ヶ原の戦い」という呼称を「山中の戦い」と改めるべきだとする意見もあるようだが、筆者はその必要はないと考えている。

主戦場に投入されたのは、西軍が宇喜多・島津・小西・石田の諸隊であり、東軍がもとから山中にいた小早川のほか、先手衆として福島・黒田・加藤・藤堂の諸隊である。この合戦は、通説のように両軍あわせて15万が「天下分け目の戦い」を戦ったのではない。では、実際に戦ったのは何人くらいだったのだろうか。もちろん正確な人数は「不明である」とするべきだろうが、石高から推計してみよう。

近江に約20万石の所領をもつ石田三成は5000人前後の動員が可能である。宇喜多秀家は領国経営が破綻し、伏見攻めでも損害を受けていたが、それでも1万人ほどを率いていただろう。小西行長と島津維新は今回の決起を事前に知らされてはおらず、所領も遠隔地であるため、あわせてもせいぜい1000人といったところだろうか。西軍はこの1万6000人ほどの人数で、小早川秀秋の陣地を短期間で攻略しようとした。したがってこのエリアに進出した小早川勢は、それよりもずっと少ない人数であったと考えられる。秀秋は柏原・今須にも人数を残して、約5000人を率いて松尾山に陣をしいたと仮定したい。

尾張に約24万石の所領をもつ福島正則は6000人前後の動員が可能である。黒田長政・加藤茂勝・藤堂高虎は、所領は遠隔地であるが、会津攻めの準備のためそれぞれ2000人・1000人・1000人を率いてきたものとする。東軍はこの1万人ほどの人数で、小早川勢5000を救援するために垂井から西へ向かった。したがって概算ではあるが、両軍あわせて3万ほどの人数が、関ヶ原・藤下・山中周辺で戦ったものと考えられる。

後世に伝わっている「布陣図」は、フィクションである。西軍が「鶴翼の陣」をしいて東軍を待ち受けた、というのも面白い話ではあるが、事実ではない。石田三成が本陣をおいたとされている「笹尾山」のある玉村は、主戦場になっていない。また、徳川家康が戦場で陣頭指揮をとったという話も事実ではない。少なくとも9月15日早朝に家康は赤坂にいたのであり、その後、家康が関ヶ原・藤下・山中周辺に着いたときには、西軍はすでに潰走していたはずである。その場にいた人間で「家康が陣頭指揮をした」と言っている者はいないし、家康本人の書状にある「一戦におよび、敵の人数をことごとく討ち取った」も、自身が陣頭指揮をしたという意味で言っているわけではない。

ノート 石田三成の陣地はどこにあったか

この戦いで石田三成の陣地がどこにあったのかは、議論が分かれている。通説では、三成の陣は笹尾山の玉村にあったとされているが、同時代史料によっては証明できない。前述したように筆者は、同時代史料を検証し、「三成の陣地は藤下村である」とした。この筆者の説について水野伍貴氏は、「東山道だけを押さえて、北国脇往還を押さえなければ、東軍はそのまま（北国脇往還を通って）大坂へ突破してしまうのではないか」とする疑義を提示された。なるほど、筆者の説は「戦術的」には間違っているのかもしれない。しかし、そもそも筆者は、西軍が山中方面へ向かったのは、松尾山の小早川秀秋を攻撃するためであって、東軍の進行を阻止しようとしたためではないと考えている。

仮に三成の陣が玉村にあったとしても、おそらくそこでは戦闘は起きないだろう。まず、垂井から東山道を経由して山中方面へ向かう東軍先手衆が、玉村にいる石田勢に遭遇することはない。また、東軍先手衆が山中を突破し、東山道を制圧した場合、玉村にいる石田勢はいったいどこから食料や水を確保するのだろうか。

以上の理由から筆者は、三成の陣が玉村にあったとする説は「戦術的」には間違っているのではないかと考えている。もっとも、理論的におかしいからといって三成がそれをしなかったとは言い切れないので、これらの議論はやはり同時代史料の検証によってなされるべきである。

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

【つづきを読む】徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか