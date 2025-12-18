「TRF」はなんの略？ダンス＆ボーカルユニットの先駆者！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「TRF」はなんの略語？
「TRF」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、「EZ DO DANCE」という曲が有名です...！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「TK Rave Factory」を略した言葉でした！
2025年でデビュー32周年を迎えたダンス＆ボーカルユニット「TRF」。
現在は、YU-KIさん、DJ KOOさん、SAMさん、CHIHARUさん、ETSUさんの5人で活動しています。
「TK Rave Factory」の「TK」とは、プロデュースを手掛けた小室哲哉さんのイニシャルですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部