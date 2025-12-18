【著者インタビュー】島崎今日子さん／『富岡多惠子の革命』／中央公論新社／2750円

【本の内容】

本書を書くきっかけとなった富岡多惠子さん（1935〜2023年）の通夜を島崎さんはこう綴る。《戦後の日本文学史に決定的な影響を与えた詩人であり作家であり、評論家であった女性のそれとしてはひどくささやかなものと映った。参列者は親族に、菅の美術関係者をいれて総勢十五人、文学関係者は心理学者の小倉千加子と作家の松井今朝子の二人で（後略）》。夫・菅木志雄さんや歴代の担当編集者、詩人、友人、ファンまで、膨大な取材をもとに一人の女性の生きた軌跡と言葉、時代を辿ったノンフィクションの傑作。

存在が大きすぎて、象に挑む蟻のような気がした

『安井かずみがいた時代』『森瑤子の帽子』など人物評伝、特に女性の評伝に定評がある島崎さん。新刊は2023年に亡くなった作家富岡多惠子さんの人生を「革命」というキーワードで辿る。

島崎さんが初めて富岡さんに会ったのは1989年ごろで、折に触れ作品を読み敬愛してきた作家だった。だが、評伝を書くことは、富岡さんのお通夜に行くまで考えたことがなかったそうだ。

「私に書けるはずがないと思っていました。好きだけど、レベルが違うのはわかってますからという感じ。存在が大きすぎて、自分が象に挑む蟻みたいな気がしたんですよ。

富岡多惠子と池田満寿夫といえば、私が思春期のころはサルトルとボーヴォワールみたいな芸術家同士のカップルでした。本のあとがきにも書いていますが、亡くなったときは、筆を断って10年ほどたっていましたから、お通夜の席には文学関係者や編集者も少なく、その光景にショックを受けたんです」

富岡さんの夫でアーティストの菅木志雄さんへのインタビューを『中央公論』に発表。その後、手紙を書いて「評伝を書きたい」と伝えたそうだ。

「もし自分が書けるとしたら、フェミニズムの視点から富岡さんと9歳年下の菅さんとの夫婦関係の『対幻想』を軸にしてなら、なんとか書けるかなと考えていました」

取材をすすめるなかで、富岡さんの周りにいた同時代のアーティストや詩人、作家、編集者、文学研究者、学生時代の友人など取材対象者が広がっていった。

「取材の早い段階で、元中央公論社の田中耕平さんにお会いできたのは大きかったです。池田満寿夫や富岡さんからの手紙をたくさん持っていらして、それを読ませてもらうと、『対幻想』のイメージにとらわれず、富岡さん自身に向き合って書いていこうと思うようになりました」

詩人として女性で初めてH氏賞を最年少で受賞。小説に転じても、はじめての長編小説『植物祭』が「革命的」と高く評価される。エッセイや評論、映画の脚本も手がけ、自ら作詞した歌を歌ってレコードを出したこともある。時代に先駆け、ひとつの場所にとどまらず才能を発揮するが、長年鬱に苦しんだ。東京から伊豆高原に住まいを移して、晩年は書くことをやめていた。

私生活では、駆け落ちして一緒になった池田満寿夫とともに渡米するが、アメリカに残った彼に新たな恋人ができたことで破局。知り合ってすぐ家に居つくようになった菅と結婚する。

人と群れずにひとりで道を切り拓いていったイメージが強い作家だが、同時代のすぐれた表現者たちと切り結んで彼ら彼女らの才能を引き出し、自身は詩、小説、評論と、表現を突き詰めていった過程も本を通してよくわかる。

「悪口しか言えないよ」から「好き」がにじんで

富岡多惠子をめぐる謎のいくつかも解き明かされる。

たとえば年譜から池田満寿夫の名前を消した理由。池田が『エーゲ海に捧ぐ』で芥川賞を受賞したことが理由ではなく、受賞をきっかけに受けたインタビューで池田があるルール違反を犯したからではないかと島崎さんはみる。

「長年の愛読者で富岡多惠子のマニアである中川浩子さんという人がいて、菅さんの展覧会も行くし、富岡さんが脚本を書いた芝居に出ていた俳優の動向まで追ってたりするかたなんです。その彼女が、池田が雑誌のインタビューでいろいろしゃべっていたというのを覚えていて、その雑誌を編集者が大宅文庫で見つけてくれました」

評伝執筆のための取材をしながら、富岡作品を読み直すのはとても楽しい時間だったという。

「文芸評論家の人には怒られそうですが、これはあの人のことを書いているな、というのもわかるし、その一方で肝心なことは書いてないなあ、とも思いました。

富岡さんの人生で、なんでこうなるのか、と思うところはたくさんあったから、その一つひとつを突き止めていく作業は面白かったです。若いころ池田満寿夫と暮らした家の家主さんを見つけるだけでひと月ほどかかりましたけど」

聞き手としての島崎さんの力が大きいのだろう、夫の菅さんをはじめとする証言者が驚くほど率直に富岡さんについて語っている。

たとえば詩人の伊藤比呂美さん。

「最初、取材を申し込んだときは『悪口しか言えないよ』という話だったんですけど、いざお話を聞いてみると、嫌な思いをしたことを話しながらも『好き』がにじんで、『ああ、好きだったんだな』と思って。詩人の目から見た富岡さんの詩の評価を聞けたのもありがたかった」

菅さんは、「自分が今あるのは富岡多惠子のおかげ」と何度も島崎さんに話した。無名時代を経済的に支えたというだけでなく、彼女から刺激を受け触発される部分も大きかった。池田満寿夫が世界に評価される過程でも富岡多惠子は重要な役割を果たしている。彼女自身、美術を見るだけでなく絵を描く才能もあり、本の表紙カバーや扉絵に使われているのも富岡さんの絵である。

「本当にすごい作家なんですけど、いまはほとんどの本が絶版になっているので、1冊でも復刊されてほしいと編集者と話しています。当面の目標はそれですね」

刊行当時、大きな反響を巻き起こした、上野千鶴子、小倉千加子との共著『男流文学論』についても、上野、小倉両氏に話を聞き、本を企画した富岡さんの意図やこの本の意味を改めてとらえ直した。同書の韓国語版は2024年末に刊行され、「このような本を待っていた」と評価されているという。

【プロフィール】

島崎今日子（しまざき・きょうこ）／1954年京都市生まれ。ノンフィクションライター。ジェンダーをテーマに幅広い分野で執筆活動を行っている。著書に『安井かずみがいた時代』『森瑤子の帽子』『この国で女であるということ』『だからここにいる 自分を生きる女たち』『ジュリーがいた 沢田研二、56年の光芒』など。

※女性セブン2025年12月25日・2026年1月1日号