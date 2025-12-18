「アメリカは何をしても許される」という「アメリカ例外主義」の驕り…テロを根絶できない泥沼化の始まりと内部告発の衝撃

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社を代表する国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈なぜ世界は「ネオコンの暴走」を止められなかったのか？…イラク戦争を生んだアメリカの「危険な闇」〉に引き続き、「アメリカ例外主義」に潜む傲慢さなどについて詳しく見ていく。

リベラル帝国主義者

自由と民主主義を理想化し、世界に広げようと試みたのは保守派だけではない。リベラル派にも同じ考えを持つ政策エリートが存在していた。国際政治学者ミアシャイマーが「リベラル帝国主義者」と呼ぶ人々である。

リベラル帝国主義者はネオコンと異なり、アメリカ単独で一方的に行動することを避けようとする。多国間協調を優先し、国連などを通じて国際的な合意を取り付けた上で、行動することを好む。

しかし、冷戦後の一極支配の下、民主主義の理想を押し広げ、世界をつくり替えようとした点では大差ない。イラク開戦の5ヵ月前、連邦議会が可決した武力行使容認決議には、多くの民主党議員も賛成票を投じた。

その中には、16年大統領選の民主党候補となるヒラリー・クリントン（当時は上院議員）や、20年大統領選に勝利し、トランプから政権を奪取したバイデン（同）も含まれる。ネオコンと呉越同舟だったのだ。

彼らの世界観を端的に示すのがマデレーン・オルブライトの言葉だ。第42代大統領ビル・クリントン（民主党）の国務長官だった1998年、米NBCテレビのインタビューにこう述べている。

「われわれが武力を行使しなければならないとしたら、その理由は何でしょうか。それはアメリカがアメリカだから、アメリカが不可欠な国家だからです。われわれは他の国々より高みに立ち、遠くを見通している」

まさに帝国主義的だ。グローバル・リーダーとしての責任感や自負心から出た発言だとしても、「アメリカは何をしても許される」と言わんばかりの口上に傲慢さを感じる向きも少なくないだろう。

アメリカ例外主義

こうした考えは「アメリカ例外主義」と呼ばれる。19世紀前半に北米の新大陸を視察し、不朽の名著『アメリカのデモクラシー』を残したフランスの思想家アレクシ・ド・トクヴィルが、この概念を示したとされる。

アメリカは特別な責務を担っており、人類を進歩に導く「例外的な国」とする思想だ。世界の「高み」に立ち、他の国々から仰ぎ見られる存在との自己認識から、「丘の上の町」と称することもある。

イギリスのピューリタン（清教徒）指導者だったジョン・ウィンスロップが北米入植前の1630年に説いたとされ、国家アイデンティティーの礎となった。第40代大統領ロナルド・レーガン（共和党）は「アメリカは光り輝く丘の上の町」と述べている。

こうした考えは諸刃の剣である。人類進歩の範を成し、全体主義や独裁に敢然と立ち向かう使命感の源泉となる一方、他国の文化や宗教に十分配慮せず、独善を押しつける危うさをはらんでいるからだ。

フクヤマやクラウトハマーの思想には、良くも悪くもアメリカ例外主義が色濃く影を落としていた。「不可欠な国家」による武力行使は許容されるとするオルブライトの発言も、例外主義の政策的表現だった。

だが、「世界の力の中心は超大国アメリカである」とうそぶくネオコンや、「米国は他の国々より高みに立ち、遠くを見通している」と言ってはばからないリベラル帝国主義者の驕りは、手痛いしっぺ返しを食らう。

2001年9月11日のアメリカ中枢同時テロ後、世界規模の対テロ戦争に乗り出し、大量の米兵と巨額の戦費を投入しながら、一向にテロを根絶できないのである。泥沼化の始まりだった。

表面上は、成果を挙げているように見えた。01年10月に攻め入ったアフガニスタンでイスラム原理主義のタリバン政権を崩壊に追い込み、後に9.11の首謀者ウサマ・ビンラディンを殺害した。03年3月に侵攻したイラクでもフセイン独裁体制を打倒した。

「民主化」から内戦へ

ところが、情勢は悪化の一途をたどる。ブッシュが「中東民主化の心臓部」と位置付けたイラクでは反米テロがやまず、宗派間対立も深まり、第7代国連事務総長コフィ・アナンは06年に「内戦寸前」と警告した。

アナンは後日、イギリスのBBCとのインタビューで、過去に「内戦」と位置付けたレバノンなどの紛争と比べても「イラクにおける殺し合いや憎しみの深さ、宗派間対立ははるかに深刻」と率直に語っている。

皮肉なことに、内戦に向かった原因は、イスラム教スンニ派が主導するフセイン独裁体制を倒したことだった。スンニ派が多く住み、政権の堅固な基盤だったイラク中部の三角地帯「スンニ・トライアングル」が流動化してしまったのだ。

その結果、スンニ派の一部が反米武装勢力に転じたり、勢いづくシーア派との宗派間対立が激化したり、外国の過激派組織が「スンニ・トライアングル」に流入したりして治安が極度に悪化した。

ブッシュは07年に2万人規模の米兵を増派し、15万人を超す部隊をイラクに駐留させて収拾に乗り出す。その結果、事態は好転し、米軍は治安権限を段階的にイラク側に委譲。09年に都市部から撤退し、11年末にイラクから引き揚げた。

ところが、米軍の抜けた「力の空白」に乗じ、スンニ派の過激派が14年、「イスラム国」（IS）の樹立を宣言する。テロの嵐が再びイラクに吹き荒れ、ブッシュが目指したイラク安定化は白紙に戻った。

アフガンでも状況は同じだった。「ブッシュの戦争」を引き継いだオバマは09年末、テロを抑え込んで治安を改善するため、3万人を増派すると発表した。その結果、駐留米軍は10万人規模に膨れ上がった。

しかし、内情はお寒い限りだった。後に暴露された政府の内部報告書には「平和構築に失敗した」「（対テロ作戦が）うまく行っているようにデータが修正された」といった赤裸々な高官の証言が並んでいる。(注3)

特に目を引くのは、ブッシュ、オバマ両政権でアフガンとイラク政策を統括する国家安全保障問題担当の大統領副補佐官を務め、後に北大西洋条約機構（NATO）大使となるダグラス・ルートの発言である。

「私たちはアフガンに関する基本的な理解を欠いていた。自分たちが何をしているのかさえ分かっていなかった。人口構成は？ 経済のエンジンは？ 援助？ 100億ドルの資金で本当にアフガンで何かやるつもりなのか？」

あけすけな発言に驚きを禁じ得ない。アフガン政策を統括するホワイトハウスの責任者が、この体たらくだったのだ。軍事力さえ投入すれば、テロ組織を抑え込めると高をくくっていたとしか思えない。

