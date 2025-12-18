顔面から読み解く政治家のパーソナリティ…リベラル派は保守派よりも「顔の顎が小さい」「鼻筋は意識の向き」など衝撃研究

過激な写真、ルックスが整っている若い男女の写真がより多くのインプレッションを集めるSNSでは、「見た目至上主義」が加速する。昨今では、その影響からか、有名政治家の表情や顔に関する投稿が散見されるようになってきた。

どうやら、誰しも「顔」という外面を内面と紐づけて、その人の性格や気質を無意識に推し量ってしまうようだ。

「政治的指向」と「見た目」の関係性はセンシティブな話題だが、感覚的に2者の間には何かしらの関連があるように思えるところもあり、何とも興味を引かれるところではある。

そんな関連について興味深い知見を与えてくれるのが、相貌心理学のスペシャリストである佐藤ブゾン貴子氏だ。世間で名前と顔が知られた有名政治家たちの特徴を聞いてみた。

相貌心理学は“第一印象の分類学”

相貌心理学は、自閉症の人たちを理解する手法として、フランスの臨床心理学者ルイ・コルマンによって創始された心理学の一つだ。1億人以上の顔を分析したデータに基づく知見は、ビジネスシーンで活用されることもあるが、前提としてその仮定の科学的検証が難しく、「疑似科学」との批判も受けることも多いという。

「相貌心理学は厳密には科学ではなく“第一印象の分類学”と言えるものです。人は誰しも対人コミュニケーションで、顔などの見た目の第一印象から他人の人となりを想像・分類し、実際のパーソナリティとのギャップの修正を無意識に繰り返しています。そうした顔認識と経験値による分類方法を掘り下げ、言語化したものが相貌心理学です」（ブゾン氏、以下同）

たとえば、一般に人は「神経質な人の顔」を想像するとき、過去の経験などから輪郭や目鼻立ちの線が細い顔を思い浮かべる。ブゾン氏によると、その“相貌的な特徴”は人によってさほど差はないという。

同時に「怖そうな人だけど優しかった」など、第一印象によるラベリングを誤ることがあるのは、無意識のうちに持ってしまう第一印象は顔以外からも影響を受けるからだ。

「そうしたギャップが生じるのは職業や肩書き、服装や仕草など顔以外から受ける先入観に引きずられるから、というのが私の見解です。余計なフィルターを通さず、初対面の人の顔をしっかり見ることは、実は難しいことなので」

差別・偏見という観点では「顔相学」などが問題視されてきた歴史も忘れてはならない。パーツごとの特徴の仮定に置いて、相貌心理学は顔相学との共通点も多いが、「理解」「判断」のアプローチは異なるという。

「顔には生まれついての特徴と変化する特徴があり、人間のパーソナリティはポジティブな側面とネガティブな側面を常に併せ持つ。優劣の価値判断はできないし、してはいけないというのが相貌心理学の考え方です。顔の輪郭は後天的に変化しにくいとされますが、輪郭も含めて顔は常に変化していると私は考えています」

個人の性格は環境次第で「がさつ」とネガティブに捉えられたり、「大らか」と好意的に受け入れられたりする上、非常に流動的という考え方が相貌心理学の根本にはあるようだ。加えてパーツはあくまで顔の一部と考え、さまざまなパラメーター要素の相関関係を総合的に分析する点も相貌心理学の特徴だと語る。

「例えば、相貌心理学では目・瞼が下がった形は人の話をよく聞くという特徴を、顔全体の肉付きは環境や他者に対する寛容性・順応性を表すとされます。そして、柔らかい肉付きほど周囲の影響を受けやすいとされ、輪郭の幅が細ければ身近な親しい人から、輪郭の幅が大きいほど社会・世間からの影響を受けやすいと考える。つまり、目のかたちが同じでも一人ひとりオーダーメイドの分析になるんです」

SNS時代に支持を広げた神谷代表の顔の特徴は？

では、職業によって顔の傾向が違ったり、政治信条によって顔の特徴は変化するものなのか。

「ほとんどの場合、政治家は耳が立っていて、正面から耳がしっかり見える人が多いです。独立心が旺盛であることの現れで、芸能人などにも多い特徴です。対して協調性重視の職場にいる人、例えば銀行員や公務員などは耳が全体的に寝てくる傾向にあります。ただ、今回見た限りは党派や政治的な立ち位置ごとの相貌心理学の共通点は認められませんでした」

AIの顔認識技術でリベラル／保守という個人の政治的指向性を判別したというスタンフォード大学の研究もあるようだが、実際の政治家はさまざまな背景で現在の党派にいる人も多いのかもしれない。

ちなみに、同研究ではリベラル派は保守派よりも「顔の下側（顎）が小さい」「リベラル派は保守派よりも全体的な顔が小さい」という傾向があったという。

「顎が小さいということは、顔の上部に比重がある理想主義の傾向ですね。顔全体の大きさについては、長さの比率がわからないと、なんとも言えません。相貌心理学は形状の分析なので」

相貌心理学では顔の上部を「思考ゾーン」・中部を「感情ゾーン」・下部を「活動ゾーン」に分け、そのうち最も拡張した（＝面積が多い、インパクトがある）ゾーンの特徴が、パーソナリティを最も強く表すとされる。

「おでこを出して知的さを強調したり、逆におでこを隠して顔の真ん中の感情ゾーンを強調することで優しい印象を与えたりすることもできます。アイドルが前髪をつくりがちなのは、感情の共感・共有に重きを置いているからと考えられます。ドラマで知的な役を演じる時やニュース番組のコメンテーターとして出演する際は、おでこを出すことが多いと思います」

額の大きさは大切な項目

昨今SNS時代に支持が拡大しているのが、有識者と同じ目線に立ち、気持ちを代弁してくれている（という印象を抱かせる）、いわゆうる“共感型リーダー”の政治家だ。

「相貌心理学的に言うと、共感型リーダーは感情ゾーン拡張タイプ。安定感のある顔の輪郭の傾向があります。参政党の神谷（宗幣）さんの特徴がまさにそうで、彼は『みんなが幸せなら僕も幸せ』タイプみたいです。相貌心理学の分析では額の大きさは大切な項目。スキンヘッドなど頭髪がない場合は、知的活動や自身の思考を曝け出すような、強い指針や自分の考えを持っているという印象を他者に与えると考えられています」

スキンヘッドの日本の政治家といえば、日本保守党代表・百田尚樹氏だろうか。

「百田さんの目の細さは理想主義の特徴を、唇の薄さや三角形の鼻の穴は完璧主義者の特徴を表していると考えられます。唇の肉付きが薄いので、言葉がストレートになりやすく、的確な発言でも冷たい印象を与えがちみたいです。ただ、人の話をよく聞く耳を持ち、目の前の物事を見極める力もありそうです」

余計なお世話ながら…時の首相も勝手に分析

やはり自由民主党総裁・高市早苗首相の相貌心理学的な分析も気になるところ。ネット上ではボトックス疑惑やリウマチ治療薬の副作用説なども囁かれているようだが。

「鼻筋が右に曲がっていて、鼻の穴の形状や大きさが左右で違います。鼻筋は“意識の向き”を表し、高市さん右利きの場合は『現在から未来に意識が向いている』ということが顔の形には現れています。ちなみに相貌心理学で整形は、その結果を本人が気に入れば内面が整形した顔に近づくとされています」

相貌心理学では“顔は内面を表す鏡”。より詳しく分析の際、不自然な形状の変化がケガなどによる外的要因なのか本人確認する必要があるそうだ。

「繊細がゆえに気分をすぐに害しやすい傾向があるものの、自分の意見は強くストレートに相手に伝えるタイプ。目尻が上がっていて意志は強い。重力に抗っている特徴はエネルギッシュさ、モチベーションの高さなどを表します。世の女性たちが肌にハリや潤いを求めるのは、それがやる気など若々しさの象徴だから。石破元首相とは対照的です」

また、相貌心理学の分析では本来、横顔も必要だという。今回はネット上の画像による分析をお願いしたが、横顔を写した画像が思いのほか少なかった。そんな中で特徴的な横顔写真を発見できたのが、れいわ新選組の山本太郎氏だ。

「相貌心理学では正面から見た顔は社会的な顔と言われています。つまり、本来の姿は横顔に現れるとされます。

百田さん同様、瞼の形からはしっかり人の意見を聞き、目の前の物事を観察する傾向が見られますが、横から見て額が新幹線のように傾斜しているのが特徴的です。強い額の傾斜は、１を聞くだけで多くを理解できる思考の早さがある一方、早とちりすることもありそうです。額のように耳も傾斜していて、常に変化を求めて走ってないと思考が活性化されない、行動もポジティブにならないタイプなのかなと。鼻の形的に安牌を好む感じではないです」

マーケティングなども含めて、自然科学のような厳密な実験による因果関係の証明が難しい分野でも、実社会で広く活用されている知見は多く存在する。統計的なデータ分析に基づく相貌心理学も自分や他人を理解するひとつの手がかりとして活用すると楽しいかもしれない。

