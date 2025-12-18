敗戦後、何が起こるのか…植民地の中央銀行が「有終の美」を飾るために行った「これだけのこと」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

中央銀行の有終：台湾

台湾銀行でも8月15日正午には玉音放送を拝聴した。幹部行員は本店の一室に集まっていた。覚悟はしていたものの、ポツダム宣言受諾を告げる玉音が流れると、部屋のあちこちで声を押し殺し、涙を流す姿が見られた。

しかし彼らは切り替えも早かった。終戦を迎えた台銀の幹部たちには、2つのことが念頭にあった。1つは外に向けたもので、中央銀行としての責務だ。もう1つは内に向けたもので、企業として行員・家族の生活を守ることだった。

終戦を迎えた中央銀行として、短期的には取り付け騒ぎを起こさないこと、そして中長期的には戦後インフレを可能な限り抑えることが主な務めだ。戦争には敗れたが、植民地の中央銀行として有終の美を飾らなければならない。

そうなると取り付け騒ぎを回避するためにも、8月11日に「焼却するように」指示のあった未発行日銀券がどうしても必要となる。終戦間際の混乱に加えて、「現金は必要である（日銀券は焼却できない）」との意識も働いたのだろう、台銀が受領した未発行日銀券は未だ焼却されていなかった。

玉音放送が終わると、出張で東京滞在中の上山英三頭取（大蔵省出身）に宛て、台銀本店から日銀券焼却の再考折衝を依頼する電報が送られた。そして8月19日に、台湾総督府は未発行日銀券を使った台湾銀行券の発行を認可した。

日銀券を使った10億円の発行は、9月15日までに完了する。この10億円は、終戦混乱時の国庫支払いに充当された。それでも銀行券は不足したので、日本で印刷を終えていた台銀券4億円弱が、連合国軍最高司令部（GHQ）の許可を得て台湾に空輸された。

その一方で台銀は軍と交渉して、国庫支払いの際には極力口座振込にして、現金支払いを抑えるように努めた。これは現金の流通量を抑え、インフレ抑制に寄与する。

8月17日には本店業務部長から各支店に向けて、当面の業務方針が通達された。その概要を、表4-2に示す。終戦の混乱に加え、連合軍による通告なしの支店接収なども考えられる。このため業務方針には、「独断専行の要請度高まりつつあり各店支配人の見識気魄を必要とする」と記されている（台湾銀行史編纂室編『台湾銀行史』）。

この業務方針は、各支店支配人が内容確認後焼却処分することとされた。

空襲はあったものの、台湾の経済は比較的落ち着いていたこともあり（表1-3）、8月15日以降も治安は安定していた。身の危険や盗難への心配はなく、行員・家族には身元保証金や退職金などカネの問題への対応が急がれた。

戦前の日本では、職員採用時に事故や不正を防ぐ目的で「身元保証金」を預かることがあり、これは退職時に返還された。台銀でも行員から身元保証金を預かっていた。

ところで終戦に伴い台銀の接収・閉鎖が予想されることから、退職金支払いや身元保証金の返還に要する資金の確保が必要となった。行員には日本人と台湾人がいるために、対応を分ける必要もある。

そこでまず行員退職慰労基金（退職金引当金）を東京支店勘定に付け替えて、日本人行員の退職金と身元保証金を確保した。ただ台湾島内での退職金などの支払いは、台湾の金融業界に「台湾銀行（中央銀行）が清算される」との風評を生む危険があり、2ヵ月半ほど行われなかった。

台湾島内行員の退職金などの支払いについては10月4日付の人事部通達で実施され、台湾人行員には規定額全額が支払われた。日本人行員が受け取ったのは規定額の一部で、残りは日本への帰還後に数回に分けて支払われた。なお日本人行員への退職金支払いが終わったのは、「サンフランシスコ平和条約」が発効して日本の主権が回復された後の昭和27年9月である。

