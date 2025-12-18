民間人を巻き込む「最後の決戦」…太平洋戦争、8月15日前後に中国で何が起きていたのか

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

北京駐在理事の苦悩：中国

朝鮮銀行の北京駐在理事だった中野正永は、8月11日に重慶の蒋介石政権と繋がりのある中国人秘書から、日本がポツダム宣言受諾を決定したと告げられる。中野を含む日本の政産官軍の一部要人は、この秘書らとともに昭和17年ごろから、蒋介石政府との和平の可能性を探っていた。この繋がりから得られた情報だ。

ただし事が事だけに、中野は聞いた話を胸の内に収めていた。

8月14日の夕刻、北京の北支那方面軍参謀長が今後の方針を伝えるために日系国策企業などの幹部数名を招集した。呼ばれたのは日本人幹部で、例えば中国聯合準備銀行では、日本の陸軍経理学校を卒業した中国人の汪時蓂が総裁に就いていたが、呼ばれたのは顧問の阪谷希一（渋沢栄一の孫、大蔵官僚で元蔵相・阪谷芳郎の子）だった。こうして中野も方面軍司令部に向かう。

会議の席上、方面軍参謀長が「明日の正午に重大放送があるが、方面軍は青島を拠点に最後の決戦を挑む。在留邦人も青島へ集結するように」と発言した。青島は北京から600キロ以上離れているが、鉄道は遮断されている。徒歩で向かえということだ。それができない「老幼婦女子は日本人として最後まで醜くない態度を維持するよう」にと続けた（朝鮮銀行史編纂委員会編『朝鮮銀行略史』）。

会議参加者からの質問はない。質問したところで、まともな答えは返って来まい。「最後の決戦」に、なにも民間人を巻き込むことはない。最後の決戦にしても、徴兵された兵士らはその意義をはかりかねただろう。

中野は銀行に戻っても、会議の内容については黙っていた。

8月15日の正午、鮮銀北京支店では全行員が3階の講堂に集まって玉音放送を聴いた。放送が終わると中野は北支那方面軍司令部に赴き、軍司令官の下村定・陸軍大将に面会した。前日の会議での参謀長の発言を問いただすためだ。すると14日の会議の場にはいなかった下村は、「軍は停戦の勅命を奉ずるのみ。参謀長の発言は個人の見解で軍は関知しない」と明言した。

どうも前日の会議は、参謀長が独断で開いたらしい。この期に及んで、文官であれば省庁の次官に相当する陸軍中将たる方面軍参謀長が、軍紀紊乱の先頭に立っていた。

下村司令官は人心の動揺を抑えるため、15日の午後8時にラジオ放送を通じて、改めて停戦に向けた所信を明らかにしている。

鈴木貫太郎内閣の総辞職を受けて8月17日に東久邇宮内閣が成立するが、下村はその陸軍大臣として終戦を迎えた陸軍の難しい舵取りを任された。そして次の幣原喜重郎内閣でも留任し、最後の陸軍大臣として昭和20年11月30日の陸軍省廃止を見届ける。

