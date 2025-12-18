高市総理「台湾有事」答弁……全文を読んでわかった新聞各社の「異常な切り取りぶり」

答弁の何が問題だったのか

「QTで総理が発言されたところが本当のところだと思います」。高市早苗首相周りに位置する人物から筆者へのメール返信の記述である――。

かねて筆者は、高市首相が11月7日の一問一答で議論する衆院予算員会（委員長・枝野幸男元立憲民主党代表）で、台湾有事に関して「存立危機事態になり得る」と国会答弁した理由を巡り、新聞各紙の背景説明や解説に得心することはなかった。腑に落ちなかった、というべきか。

おさらいが必要だろう。与野党が総力を挙げて臨む国会論戦のなかで、主戦場となるのが衆参院予算員会である。初登板の高市氏に挑んだ立民の岡田克也元外相が質した。

〈首相は1年前の総裁選で中国による台湾の海上封鎖が発生した場合、「存立危機事態になるかもしれない」と発言した。どういう場合になると考えるか〉

首相答弁は以下の通り。〈首相は「例えば、台湾を中国政府の支配下に置くためにどういう手段を使うか。色々なケースが考えられる」と指摘し、「戦艦を使って武力の行使が伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうる」と明言した〉（〈 〉内は読売新聞（8日付朝刊）4面記事からの引用）

いみじくも岡田氏が質問冒頭で、高市氏は24年9月の自民党総裁選時に語っていると指摘したこともあり、詳細を「国会会議録検索システム」に求めた。各紙が報じた首相答弁のフレーズ「戦艦を使って武力の行使が……」の前の岡田質問に対する首相答弁は、次のように記録されている。

需要なニュアンスが欠落

「（186高市早苗）その台湾に対して武力攻撃が発生する、海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には、武力行使が生じ得る話でございます。例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております……」

これこそが岡田氏の質問「（185岡田克也）どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか」への高市氏答弁なのだ。

そして読売記事冒頭の〈首相は「例えば、台湾を…」〉は、実は首相答弁「（188高市早苗）先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って……」と、問題視されたフレーズに続くのである。

要は、新聞各紙は首相答弁の順番に関係なく、使いたいフレーズを各パラグラフから摘出して合体させている。よって「高市答弁」の行間に潜む重要なニュアンスが否応なく欠落する。

続く後編記事『高市総理は「確信犯」だったのか…「存立危機事態」答弁に込めた「台湾有事」への揺るぎない覚悟』では、立憲・野田佳彦代表への答弁から高市首相の真意を掘り起こす。

【つづきを読む】高市総理は「確信犯」だったのか…「存立危機事態」答弁に込めた「台湾有事」への揺るぎない覚悟