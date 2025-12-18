±§Ãè¶õ´ÖÃã¼¼¤òÂÎ¸³¡ª°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¡ÖSEISEIDO ¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡×³«ºÅ¡Ú1/9¡Á1/13¡Û
¡ÖSHISEIDO¡×¤ÎºÇ¹âÊö¥·¥ê¡¼¥º ¡Ö¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÇPOPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÈ¯¡ÊJapan¡Çs¡Ë¤Î¡¢¤Û¤ó¤â¤Î¡ÊAuthentic¡Ë¤Î¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¡ÊLuxury¡Ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢¤â¤Î¡¦¤³¤È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ø¤¹¡ÖJAXURY¡×¡ÊJapan¡Çs Authentic Luxury¤ÎÎ¬¾ÎÂ¤¸ì¡Ë¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡£
»þ¤òÄ¶¤¨¤¿Èþ¤Î¶õ´Ö¡Ö±§Ãè¶õ´ÖÃã¼¼¡×¤¬¹ßÎ×¡ª
SHISEIDO ¥Õ¥©¡¼¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÈþ¤Î¿·¤·¤¤²ò¼á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö·ÐÇ¯Èþ²½¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¡ÈÈþ¤ÎºÍÇ½¤¬³«¤¯¡£»þ´Ö¤òÈþ¤·¤µ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¤ÎÅ¯³Ø¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸ ±§Ãè¶õ´ÖÃã¼¼¡×¤À¡£
¢¨1 ÃÏµå´Ä¶Éé²Ù¤ÎºÇ¾®²½¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎºÇÂç²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ê¸²½¤ä¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤ÎÂ¸Â³¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍÄÉµá¤ÈÆ±»þ¤ËÃÏµå´Ä¶Á´ÂÎ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¿·¤·¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î¹Í¤¨Êý
¢¨2 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢
ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡ÈÃã¼¼¡É¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö±§Ãè¶õ´ÖÃã¼¼¡×¤Ï¡¢1688Ç¯ÁÏ¶È¤ÎµþÅÔ¡¦À¾¿Ø¿¥¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖHOSOO¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹½ÃÛ¡£
¥¢¡¼¥È¡õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÈ©Â¬Äê¡ÖÆÃµö¼èÆÀ¤ÎC.C.N.£²¡ÊÈþÈ©°ø»Ò¡Ë¥ì¥Ù¥ëÂ¬Äê¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È©¤Ë¹ç¤¦ºÇÅ¬¤Ê¤ª¼êÆþ¤ìË¡¤Î¾Ò²ð¤Ë¡¢Å¹Æ¬¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¥±¥¢¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¤Î²º¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢È©¤È¸þ¤¹ç¤¦Èþ¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë³ÊÊÌ¤Ë¡£
À¤³¦¤Ç¤³¤³¤À¤±¡ª¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¤Î¥¯¥ê¡¼¥àÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢·ÐÇ¯Èþ²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢»þ¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¤¤òÁý¤¹À¾¿Ø¿¥¤Î¡ÖÇó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¡ÖHOSOO¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¡ß¡ÖHOSOO¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¢¨3¡Ë¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¢¨3 »°±Û°ËÀªÃ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â°ìÉô¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¡ÖHOSOO¡×¤¬¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¿¥¤ê¾å¤²¤¿2¤Ä¤ÎÈþ¤·¤¤¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸»¤Ï¡¢»ñÀ¸Æ²À½ÉÊ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷À100Ì¾¤ÎÈ©¥Ç¡¼¥¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡È»þ´Ö¤òÈþ¤·¤µ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¡¢È©¤Î·Ð²á¤¬À¸¤à½ÅÁØÅª¤ÊÈþ¤ò¡¢°Þ»å¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇÎ©ÂÎÅª³î¤Ä¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢È©¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÉÛ¤òÀ±¤ä¶ä²Ï¤Îµ±¤¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢»þ¤òÄ¶±Û¤¹¤ëÈþ¤äÀ¸Ì¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆµ¢ÀÈ¿¼Í¤¹¤ëÆÃ¼ì¤ÊÇó»å¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¥Êª¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤âÍ¥²í¤ÇÈþ¤·¤¤¡£
ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¿¢Êª¤ÎÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó LX ¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó6ÉÊ¤È¡¢HOSOO¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¾¿Ø¿¥¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¥Ã¥È¡£ÆÃÃí¤Î¥Ð¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÃãÈ¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤½¤Î¶õ´Ö¤¬Ãã¼¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤òÈþ¤Î¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÈÈþ¤ÎÃãÈ¢¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó LX6ÉÊ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÀß·×¡£
24»þ´ÖÈþÈ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê´¶¿¨¤ÎÌëÍÑ¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇÈ©¤òËþ¤¿¤¹ÆüÃæÍÑ¤Î2¤Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡£HOSOO¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¾¿Ø¿¥¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢¿ô´ó²°ÂÞ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ð¥Ã¥°¤È°ì½ï¤Ë¡£
Ìë¤ÎÈ©´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÍâÄ«°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÎÈ©¤ËÆ³¤¯ÌëÍÑ¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥¥Ã¥È¡£HOSOO¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀ¾¿Ø¿¥¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ÂÞ·¿¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢ÃãÆ»¶ñ¤ò¤¤¤ì¤ë»ÅÊ¤¡Ê¤·¤Õ¤¯¡Ë¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¾º²Ú¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È¤ä¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX¼è°·Å¹¡Ê¢¨4¡Ë¤Î¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤ÎÍÑ°Õ¤â¤¢¤ë¡£
¢¨4 Á´¹ñ¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÌó120Å¹
¡ãSHISEIDO ¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óLX POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡ü³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ
¡ü³«ºÅ¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸
ËÜ´Û1³¬ ¥¤¥»¥¿¥ó ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹/¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¡üÆþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¿Í½Ìó²Ä
¹½À®¡¦Ê¸¡¿¹ÓÌÚÆà¡¹
