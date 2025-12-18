『NOBROCK TV』大喜利が強すぎるアイドル・新居歩美、色気あふれるグラビア
アイドルグループ・ドラマチックレコードの新居歩美が、16日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】色気あふれるグラビアを披露した新居歩美
5ページにわたって色気あふれるグラビアを展開。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』への出演で、大喜利が強すぎるアイドルとして一躍有名になったが「動画で見ると緊張しているようには見えないかもしれませんが、実は緊張しているんです」と明かしてくれた。インタビューではアイドルを目指した理由から、今後の目標までを明かしている。
同誌には、笹崎里菜、青海ひな乃、穂波あみ、MAHO(ミスFLASH2025)、橋本梨菜らも登場する。
