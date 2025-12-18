HEAVEN Japanのポップアップショップ開催！プロのアドバイスで体験♪

女性の体型や悩みに合わせた「適正下着®」を提案するHEAVEN Japanが、2025年12月17日（水）から12月25日（木）まで、博多阪急百貨店にてポップアップショップを開催します。専門家のアドバイスを受けながら、自分にぴったりの下着を実際に試せる貴重な機会。多彩な商品ラインナップや新作も登場し、さらに2026年春夏の新作展示会も同時開催！忙しい日常の中で、気軽にフィッティング体験ができる♪

プロのアドバイスで理想の下着を見つけよう！

HEAVEN Japanのポップアップショップでは、下着の専門家があなたの体型や悩みに合わせて、ぴったりの下着を提案してくれます。

サイズやデザインが豊富なため、自分の体形に最適なアイテムを見つけやすいです。

今回のイベントでは、累計80万本突破の「元祖脇肉キャッチャー」や「シン・胸不二子ブラ」、そして新作「ノンワイヤーブラ」や「スポーツブラ」など人気商品が勢揃い♪

ぜひ実際に試着して、その着け心地を実感してみてください♡

開催日程

2025年12月17日（水）～12月25日（木）

場所：博多阪急 5階 ステージ5

忙しいあなたにもぴったり！短時間でフィッティング体験ができる

ポップアップショップは、事前予約なしで気軽に立ち寄れるので、忙しい合間にサクッとフィッティング体験ができます！

15～20分の短時間で、専門アドバイザーからアドバイスをもらい、自分にぴったりのサイズやデザインを試せるので、お買い物ついでに立ち寄ることができます。

整理券が配布される場合もあるので、混雑時も安心です。さらに、17日と19日には事前予約も可能ですので、ゆっくりと時間を取って体験したい方にはおすすめです♪

新作と人気商品が勢揃い！春夏新作の展示会も同時開催♪

ポップアップショップでは、HEAVEN Japanの人気商品や2026年春夏新作もチェックできます！

新色の「どんとこいブラ ナチュリーキナリ」や、待望のノンワイヤーブラ、スポーツブラ、ストラップレスブラなど、次シーズンのトレンドを先取りできるチャンスです♪

新作商品やデザインのカタログも無料で配布され、次のショッピングの参考にもなりますよ。

これを機に、あなたのライフスタイルにぴったりの下着を見つけて、もっと快適な毎日を送ってください♡

HEAVEN Japanのポップアップショップで理想の下着を見つけよう！

HEAVEN Japanのポップアップショップでは、自分にぴったりの「適正下着®」を見つけるチャンスが広がっています♪

プロのアドバイザーによるフィッティング体験で、理想の下着を手に入れて、もっと快適で自信に満ちた毎日を送りませんか？

新作や人気商品も勢揃いで、さらに春夏コレクションも先行チェックできますよ♡ 是非この機会をお見逃しなく！