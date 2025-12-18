「自分は部下思いの良き上司だ」と信じて疑わない。そんな自信が、ある日突然、脆くも崩れ去る瞬間があります。かつては美徳とされた熱血指導や家族的な付き合いが、現代の職場では致命的なリスク要因となり、管理職のキャリアそのものを脅かすケースがあるようです。ある男性のケースをみていきます。

40代管理職、人事部長からの呼び出し

「俺は、部下を家族だと思っていました。面倒見のいい上司だと、自分では信じて疑わなかったんです」

憔悴しきった表情でそう語るのは、都内の中堅商社に勤める高橋誠一さん（48歳・仮名）です。高橋さんは新卒で入社以来、営業一筋25年。その実績が買われ、3年前には営業部の部長に昇進しました。

現在の月収は70万円ほど。体育会系のノリでチームを引っ張り、目標未達の月があれば、自腹で飲み会を開いて部下を鼓舞する――。そんな「昭和気質」のリーダーだったといいます。

しかし、その自信は、ある月曜日の朝、人事部長からの呼び出しによって粉々に打ち砕かれました。

「通されたのは、防音設備の整った面談室でした。人事部長は何も言わず、机の上にA4のレポートを置いたんです。タイトルには『管理職に対する多面評価（360度評価）結果報告書』とありました」

そこには、高橋さんが想像もしなかった部下たちの「生の声」が、匿名でびっしりと書き連ねられていました。

『飲み会への参加を強制される空気が苦痛。断ると翌日の機嫌が悪くなる』

『「期待しているから厳しくするんだ」という言葉が、ただの圧力にしか聞こえない』

『休日に届く「元気か？」というLINEが恐怖でしかない』

『武勇伝の自慢話が長く、業務時間を圧迫している』

高橋さんが「コミュニケーション」だと思っていた行為のすべてが、部下たちにとっては「ハラスメント」や「業務妨害」としてカウントされていたのです。

「頭が真っ白になりました。『みんな楽しそうに飲んでいたじゃないか』『LINEだって、スタンプで返してくれていたじゃないか』と反論したかった。でも、人事部長に冷たく言われました。『彼らは、あなたの権力に忖度していただけです。これだけの不満が蓄積している以上、組織運営は任せられません』と」

下された辞令は、総務部付の「担当部長」への異動でした。肩書きこそ部長ですが、部下はゼロです。主な業務は社内備品の管理や、複合機のリース契約の見直しです。年収は役職手当のカットにより、1,000万円から750万円へと激減しました。

「営業のエースだった自分が、コピー用紙の発注数を数えている。誰にも合わせる顔がなくて、昼休みはずっと個室トイレに籠もっています。妻に減給のことを話したら、『あなたが家でやっていることと同じことを会社でもやってたんでしょ？ 自業自得よ』と言い放たれました……」

「熱血上司」はリスク要因？ 数字で見る管理職の受難

現代の企業組織において、かつてのような「親分肌の上司」は、リスクそのものとして扱われるようになっています。

厚生労働省の『令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査』によると、過去3年間にパワーハラスメントを受けたと回答した労働者は31.4%にのぼります。

また、ハラスメントの相談件数が多い職場の特徴として、「上司と部下のコミュニケーションが少ない」ことと並んで、「残業が多い／休みが取りにくい」「失敗が許されない雰囲気」が挙げられています。

ここで注目すべきは、高橋さんのように「コミュニケーションをとっているつもり」の上司ほど、部下との間に深い溝を作っているケースが多いという点です。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズが公表している調査でも、上司が「良かれと思って行っている指導」と、部下が「求めている支援」の間には大きなギャップがあることが指摘されています。

現代の若手社員が求めているのは、熱い激励や飲み会による結束ではなく、業務の明確な指示と、プライベートを侵害されない「心理的安全性」です。

40代以上の管理職は、自分が若手だった頃の「成功体験」を一度捨てる必要がありそうです。

