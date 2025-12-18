●午後にかけて晴れ間広がる。日ざしの下では過ごしやすい陽気

●来週にかけて天気は小刻みに変化。気温の変化も大きい

●大掃除や水を使った作業を行う際は、気温が高めの来週のうちに



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう17日(水)の雨の原因となった低気圧や前線は東へと遠ざかり、県内は夜にかけて高気圧にしっかりと覆われる予想です。





日中の最高気温は各地15度前後まで上がる見込みです。

概ねきのう17日(水)と同じくらいですが、日ざしがしっかり届く分、過ごしやすい陽気となりそうです。





今年も残り2週間となりました。

年末にかけて気になる天気の見通しを、現時点の気象データから速報版としてまとめてみました。



来週にかけて小刻みな周期で天気変化が続き、来週24日(水)のクリスマスイブあたりでは、一時ぐずついた空模様となりそうです。

一方、来週くらいまで気温は平年よりも高めですが、年の瀬になると冷たい北風が吹きやすく、再び冬らしい寒さが戻ってくると見込んでいます。



大掃除や水を使った作業を行う際は、来週の気温が高めのうちに済ませておくといいでしょう。

また、年の瀬の冷え込みで体調を崩さないように気を付けていきましょう。







午前中はところどころで雲が目立ち、内陸や山間部では濃い霧が発生するおそれがあります。車の運転など十分ご注意ください。

午後は高気圧に覆われて、しっかり晴れるところが多くなる予想です。

風も穏やかで洗濯物もよく乾くでしょう。





日中の最高気温は各地15度くらいまで上がる予想です。この時期にしては気温が高く、日ざしの下では過ごしやすい陽気となりそうです。





あす19日(金)も穏やかな空模様ですが、週末は天気下り坂で、あさって20日(土)の夜から21日(日)の午前を中心に雨が降ると見込んでいます。

ただし週末にかけて気温は高く、季節が一か月くらい後戻りしたような暖かさが続く予想です。

来週も天気は周期的に変化し、24日(水)のクリスマスイブあたりでは再びぐずついた空模様となりそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）