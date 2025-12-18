元SKE48のタレント須田亜香里（34）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。結婚相手に求める年収を明かしてスタジオは驚きに包まれた。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、ゲスト出演した須田。「相手に求める条件」について話題となり、2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さんが「全然忙しくない人。四六時中一緒にいてくれて、優先してくれて。とにかくしゃべってたい。起きてから寝る最後の寝落ちもその人と会話しながら寝たい。だから…絶対に忙しくないから、お金には何も言わない。そんな感じ」と明かした。

これに須田が「お金も大事じゃないですか?ある程度」と意見すると、女性陣もうなずき、MCの上田晋也も「まぁまぁ。それはね」と納得。須田の相手に求める条件については「自分は養ってもらう気はサラサラないのは大前提として」とし「お互いがちゃんと働いて生きていくのが理想的」とした。

続けて「どっちかが病気をしたとしても安心できるだけのお金があったらいいなと思うから…それを考えた結果、年収2000万円ある人がいいなって」と、相手に求める年収を明かした。

この金額にはスタジオは騒然となり、上田も「2000万!?はぁ!?」とびっくり。「いや…先生、2000万円はかなり条件厳しくないですか?」と婚活アドバイザーに尋ねると「市場において、30代で会社員、年収500万円以上で大卒、容姿も一般的っていう方は全体の2、3割って言われてる。非常に少ない。しかも、そこに1000万円を超えてきてほしいとなると1％にも満たない」と伝えられた。

そして「お金よりも家事とか子育てとかで得点って稼げる。だから2000万円なくても、お金を稼ぐのは須田さんで、別の家庭内のことを男性が担ってくれれば500万円でも十分だと思いますけど。考え方を変えましょうね」と告げられた。このアドバイスに対して「なるほど…心のつながり重視で?」と、どこか納得していない様子だった須田に、上田は「いや、そもそもそうでしょ!心のつながり重視じゃなかったら、きみ…何を求めてたの?」と喝を入れた。