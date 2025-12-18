結局、楽屋はどこにあったのか―― 『もしがく』が問いかけた「自分らしくいられる時間」
●「八分坂」そのものが舞台であったかのように
三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第11話が、17日に放送された。
ついに最終話を迎えたが、これまでの展開や同話から、タイトルにあった問い「楽屋はどこか」について考えてみた。
菅田将暉 (C)フジテレビ
○【第11話あらすじ】「八分坂」を去らずにいられなかった久部が見たものは
支配人の大門(野添義弘)、フレ(長野里美)を追い出し、WS劇場を手に入れた久部三成(菅田将暉)。倖田リカ(二階堂ふみ)との関係も良好で、かつて案内所のおばば(菊地凛子)が告げた「一国一城の主となる」という予言が当たったわけだが、ふと、久部にもらった植木が枯れていることに気付いたおばばは「あの男の運気が下がっておるぞ」と呟く。
たくさんのスタンド花が並ぶようになったWS劇場では、上演演目は『冬物語』から『ハムレット』へと変わっていた。主人公のハムレットを演じるのは久部だが、ひときわ人気があるのは大瀬六郎(戸塚純貴)が演じるレアティーズ。2人の対立シーンでも、観客は圧倒的にレアティーズの味方で、久部は予想外の反応に困惑する。
一方、楽屋ではヒロイン・オフィーリアを演じるリカが自信を喪失していた。久部は懸命にフォローしようと、2人きりで立ち稽古まで行うが、リカはその場を去ってしまう。このとき久部は、毛脛モネ(秋元才加)の息子・朝雄(佐藤大空)が描いていた絵に手を加えてしまい、その結果、絵を台無しにしてしまう。さらにはその罪を、大瀬になすりつけてしまう。
ここから久部を多くの災難が襲う。まず、劇団「天上天下」の主宰者・黒崎(小澤雄太)の陰謀で、是尾礼三郎(浅野和之)が約束を破り、再びへべれけになるまで酒を飲んでしまう。さらにはその酒が実は年代もので50万円の支払いが久部のもとへ。やむを得ず、売上金からこっそり抜き取るも、モギリの毛利里奈(福井夏)にバラされてしまう。久部は「以前ここにいたダンサーがお金に困っていたので渡した」と嘘をつくも、偶然、そのいざなぎダンカン(小池栄子)がWS劇場を訪問し…。
開き直り、すっかり劇団員から愛想を尽かされる久部。さらにリカからも見切られ、ついにクベ劇場は崩壊。久部は劇団を蓬莱省吾(神木隆之介)に託し、「八分坂」から姿を消す。
そして数年後。ジェシー才賀(シルビア・グラブ)が経営する弁当店で配達の仕事をしていた久部が配達先で見たのは、あのクベ劇団が、公演もないのに定期的に集まり、演劇の稽古をしている光景だった──。
○菅田将暉が悲劇を喜劇に
「さすが、三谷幸喜!」と言わずにはいられない最終回だった。まず、テンポがとてつもなく良い。久部が堕ちる因子となる事件が立て続けに起こり、「なんて、間の悪い…」とつぶやいてしまいそうな絶妙なリズムが、見ている側の心拍のリズムも上げる。
冒頭に、おばばが「あの男の運気が下がっておるぞ」とつぶやいた時に出ていたタロットカードは「吊るされた男」。これは「試練」を意味しているが、運命のいたずらに試されるように、久部の不運が連なっていく様子は、まさに試練でありハラハラの連続だった。
それでも、見ていてストレスに感じられなかったのは、菅田の芝居がコミカル寄りだったからではないだろうか。かのチャールズ・チャップリンは言った。「人生は近くで見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」。この言葉の通り、遠く(画面越し)で見る久部の悲劇は、作中では喜劇としても映った。不運の連続も、見る側の心が痛みながらも、見ることをやめたくなる想いは湧かず、ただただ先が知りたくなってしまう。
特に、久部と蓬莱とのやり取りは、滑稽で良かった。蓬莱は久部に、「あなたにとってリカさんは特別でも、オフィーリア役としては荷が重い」と話す。久部はリカと自分が特別な関係であることを指摘されたことで、照れたり、妙な行動でツッコまれたりと、久部のかわいらしさ、憎めなさ、愛らしさが、見事に演出されていた。菅田将暉と神木隆之介…この、演技派2人だからこそのテンポとリズムと滑稽さだったと言えよう。
もう一つは、久部と、巫女の江頭樹里(浜辺美波)とのやり取りだ。ここは非常にシリアスな場面で、久部は樹里から、朝雄の絵を汚した真犯人が久部である証拠が突きつけられる。そんな、キツい場面であるにもかかわらず、久部の言動に、ちょこっとずつ樹里がツッコミを入れていくやり取りは、まるでコント。悲劇と喜劇の中間点を見事に示し続けた西浦正記氏の演出も、同じく「さすが」というほかない。
こうして、シェイクスピア『マクベス』の主人公・マクベス並みに、人生を頂点から転げ落ちていった後、久部は「八分坂」を去ることになるのだが、ここでの「八分坂」はまるでそれそのものが「舞台」であったかのようだった。夜のネオンが奥からゆっくりと、次々消えていく美しさは、まさに舞台的演出であり、久部の心情をも表現していた。
第1話は、「八分坂」のネオンが徐々についていくシーンから始まり、最終話では徐々に消えていくシーンで「八分坂」が消える。久部にとっての、タイトルにある「舞台」とは、「八分坂」だったのかもしれない。
●簡単に「タイトル回収」させない三谷幸喜
では、「楽屋」はどこにあるのか──。あの異様なまでに美しく、そして悲哀を帯びた光が消えゆく「八分坂」を見届けたあとだと、久部のその後こそが「楽屋」なのではないか、と考えてしまうのは自然なことかもしれない。しかし、そう簡単に「タイトル回収」をさせないのが、三谷脚本の見事さであり、「さすが」とうならされた部分でもある。
「八分坂」での喧騒は、まるで夢のように終わりを迎える。その余韻は、同じくシェイクスピアの『から騒ぎ』を思わせるものだった。そんな中で久部が偶然目にしたのは──クベ劇団の面々が、再び集まり、舞台の稽古をしている光景である。
ドアの窓ガラス越しにそれを見つめる久部。その隣に立つ樹里は、「上演の予定はないんです。でも、時々こうして皆で集まって、稽古をしているんです」と説明する。ドアの向こうでは、皆が心から楽しそうに稽古をしている。それは彼ら自身が「あの頃が一番楽しかった」と語っていた、クベ劇団の最初期──笑顔、笑顔、そして笑顔に満ちていた、あの時間そのものだった。
「久部さんがいたら、こう指示するということを忘れるな」、そんな声まで聞こえてくる。──あれほど「夢」のようだった時代は、終わったのではなかった。夢は、まだ覚めていなかった。思いもよらない形で、今もなお続いていたのだ。
まだ皆が「夢」の中にいる。そう感じた瞬間、思わず涙腺が崩壊してしまった。
──三谷脚本は、テーマを決して声高に語らない。だからこそ想像の余白があり、その解釈は見る者一人ひとりに委ねられる。そこで恐れずに、個人的な見解として、タイトルにある「楽屋」の場所について語ってみたい。
結論から言えば、「楽屋」は、実はどこにでもある。
この作品でも、「楽屋」のシーンは何度も描かれてきた。彼ら彼女らは「舞台」の前後、楽屋で語り合っていた。しかし、「八分坂」で繰り広げられた、あの「から騒ぎ」。WS劇場の面々は、クベシアターというひとつの夢を見ていた。
それは内部に確かに「楽屋」を抱えながらも、「八分坂」そのものが、ひとつの巨大な「舞台」のようであった。やがて「八分坂」の照明は落とされ、「舞台」は終わったかのように見える。ところが、その舞台を下り、「楽屋」へ入ったはずの久部が目にしたのは、夢の“続き”だった。
舞台は、終わっていなかった。「楽屋」の中にも、まだ「舞台」が存在していたのだ。
○あなたの人生にとっての「楽屋」とは
人生を「舞台」に例えるなら、人は誰しも、何らかの役割を演じて生きている。それはシェイクスピアが語っていた通りである。長い人生の中では、悲劇もあれば喜劇もある。成功の物語があり、そこから転げ落ちる痛みもあるかもしれない。それでも、自分自身が主人公である「人生という舞台」は、終わることなく続いていく。
出かける前のメイク中や、帰宅して一人になった瞬間、人は「楽屋に入った」と感じるかもしれない。だがふと気づく。「人生」という舞台は、まだ継続中なのだと。「楽屋」だと思っていた場所が、実はまだ「舞台」の一部だった。そんな感覚を、誰しも一度は経験したことがあるのではないだろうか。
「楽屋」は、「舞台」の外にもあり、同時に「中」にも存在しうる。つまり、「楽屋」はどこにでも“ある”。三谷氏はインタビューで、この作品を「1984年を舞台にした時代劇だ」と語っている。また、「今の若い人の感性は分からないが、その当時の人についてなら描ける」とも述べている。
三谷氏自身にとっても、『もしがく』の時代がひとつの「舞台」であり、現在の自分は「楽屋」にいると感じていたのかもしれない。あるいは、そう自分に問いかけていたのかもしれない。
その真実は、三谷氏の中にあり、同時にこの作品を見た一人ひとりの中にもある。そしてもし、本当の意味での「楽屋」がこの世に存在するとしたら──それはきっと、あなたが「自分らしくいられる時間」なのだろう。あなたにとっての「楽屋」とは、どんな時間なのか。どうすれば、そこにいると感じられるのか。
あなたにとっての『もしがく』…そんなことを少し考えてみるのも、きっと面白い。
(C)フジテレビ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第11話が、17日に放送された。
ついに最終話を迎えたが、これまでの展開や同話から、タイトルにあった問い「楽屋はどこか」について考えてみた。
○【第11話あらすじ】「八分坂」を去らずにいられなかった久部が見たものは
支配人の大門(野添義弘)、フレ(長野里美)を追い出し、WS劇場を手に入れた久部三成(菅田将暉)。倖田リカ(二階堂ふみ)との関係も良好で、かつて案内所のおばば(菊地凛子)が告げた「一国一城の主となる」という予言が当たったわけだが、ふと、久部にもらった植木が枯れていることに気付いたおばばは「あの男の運気が下がっておるぞ」と呟く。
たくさんのスタンド花が並ぶようになったWS劇場では、上演演目は『冬物語』から『ハムレット』へと変わっていた。主人公のハムレットを演じるのは久部だが、ひときわ人気があるのは大瀬六郎(戸塚純貴)が演じるレアティーズ。2人の対立シーンでも、観客は圧倒的にレアティーズの味方で、久部は予想外の反応に困惑する。
一方、楽屋ではヒロイン・オフィーリアを演じるリカが自信を喪失していた。久部は懸命にフォローしようと、2人きりで立ち稽古まで行うが、リカはその場を去ってしまう。このとき久部は、毛脛モネ(秋元才加)の息子・朝雄(佐藤大空)が描いていた絵に手を加えてしまい、その結果、絵を台無しにしてしまう。さらにはその罪を、大瀬になすりつけてしまう。
ここから久部を多くの災難が襲う。まず、劇団「天上天下」の主宰者・黒崎(小澤雄太)の陰謀で、是尾礼三郎(浅野和之)が約束を破り、再びへべれけになるまで酒を飲んでしまう。さらにはその酒が実は年代もので50万円の支払いが久部のもとへ。やむを得ず、売上金からこっそり抜き取るも、モギリの毛利里奈(福井夏)にバラされてしまう。久部は「以前ここにいたダンサーがお金に困っていたので渡した」と嘘をつくも、偶然、そのいざなぎダンカン(小池栄子)がWS劇場を訪問し…。
開き直り、すっかり劇団員から愛想を尽かされる久部。さらにリカからも見切られ、ついにクベ劇場は崩壊。久部は劇団を蓬莱省吾(神木隆之介)に託し、「八分坂」から姿を消す。
そして数年後。ジェシー才賀(シルビア・グラブ)が経営する弁当店で配達の仕事をしていた久部が配達先で見たのは、あのクベ劇団が、公演もないのに定期的に集まり、演劇の稽古をしている光景だった──。
○菅田将暉が悲劇を喜劇に
「さすが、三谷幸喜!」と言わずにはいられない最終回だった。まず、テンポがとてつもなく良い。久部が堕ちる因子となる事件が立て続けに起こり、「なんて、間の悪い…」とつぶやいてしまいそうな絶妙なリズムが、見ている側の心拍のリズムも上げる。
冒頭に、おばばが「あの男の運気が下がっておるぞ」とつぶやいた時に出ていたタロットカードは「吊るされた男」。これは「試練」を意味しているが、運命のいたずらに試されるように、久部の不運が連なっていく様子は、まさに試練でありハラハラの連続だった。
それでも、見ていてストレスに感じられなかったのは、菅田の芝居がコミカル寄りだったからではないだろうか。かのチャールズ・チャップリンは言った。「人生は近くで見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」。この言葉の通り、遠く(画面越し)で見る久部の悲劇は、作中では喜劇としても映った。不運の連続も、見る側の心が痛みながらも、見ることをやめたくなる想いは湧かず、ただただ先が知りたくなってしまう。
特に、久部と蓬莱とのやり取りは、滑稽で良かった。蓬莱は久部に、「あなたにとってリカさんは特別でも、オフィーリア役としては荷が重い」と話す。久部はリカと自分が特別な関係であることを指摘されたことで、照れたり、妙な行動でツッコまれたりと、久部のかわいらしさ、憎めなさ、愛らしさが、見事に演出されていた。菅田将暉と神木隆之介…この、演技派2人だからこそのテンポとリズムと滑稽さだったと言えよう。
もう一つは、久部と、巫女の江頭樹里(浜辺美波)とのやり取りだ。ここは非常にシリアスな場面で、久部は樹里から、朝雄の絵を汚した真犯人が久部である証拠が突きつけられる。そんな、キツい場面であるにもかかわらず、久部の言動に、ちょこっとずつ樹里がツッコミを入れていくやり取りは、まるでコント。悲劇と喜劇の中間点を見事に示し続けた西浦正記氏の演出も、同じく「さすが」というほかない。
こうして、シェイクスピア『マクベス』の主人公・マクベス並みに、人生を頂点から転げ落ちていった後、久部は「八分坂」を去ることになるのだが、ここでの「八分坂」はまるでそれそのものが「舞台」であったかのようだった。夜のネオンが奥からゆっくりと、次々消えていく美しさは、まさに舞台的演出であり、久部の心情をも表現していた。
第1話は、「八分坂」のネオンが徐々についていくシーンから始まり、最終話では徐々に消えていくシーンで「八分坂」が消える。久部にとっての、タイトルにある「舞台」とは、「八分坂」だったのかもしれない。
●簡単に「タイトル回収」させない三谷幸喜
では、「楽屋」はどこにあるのか──。あの異様なまでに美しく、そして悲哀を帯びた光が消えゆく「八分坂」を見届けたあとだと、久部のその後こそが「楽屋」なのではないか、と考えてしまうのは自然なことかもしれない。しかし、そう簡単に「タイトル回収」をさせないのが、三谷脚本の見事さであり、「さすが」とうならされた部分でもある。
「八分坂」での喧騒は、まるで夢のように終わりを迎える。その余韻は、同じくシェイクスピアの『から騒ぎ』を思わせるものだった。そんな中で久部が偶然目にしたのは──クベ劇団の面々が、再び集まり、舞台の稽古をしている光景である。
ドアの窓ガラス越しにそれを見つめる久部。その隣に立つ樹里は、「上演の予定はないんです。でも、時々こうして皆で集まって、稽古をしているんです」と説明する。ドアの向こうでは、皆が心から楽しそうに稽古をしている。それは彼ら自身が「あの頃が一番楽しかった」と語っていた、クベ劇団の最初期──笑顔、笑顔、そして笑顔に満ちていた、あの時間そのものだった。
「久部さんがいたら、こう指示するということを忘れるな」、そんな声まで聞こえてくる。──あれほど「夢」のようだった時代は、終わったのではなかった。夢は、まだ覚めていなかった。思いもよらない形で、今もなお続いていたのだ。
まだ皆が「夢」の中にいる。そう感じた瞬間、思わず涙腺が崩壊してしまった。
──三谷脚本は、テーマを決して声高に語らない。だからこそ想像の余白があり、その解釈は見る者一人ひとりに委ねられる。そこで恐れずに、個人的な見解として、タイトルにある「楽屋」の場所について語ってみたい。
結論から言えば、「楽屋」は、実はどこにでもある。
この作品でも、「楽屋」のシーンは何度も描かれてきた。彼ら彼女らは「舞台」の前後、楽屋で語り合っていた。しかし、「八分坂」で繰り広げられた、あの「から騒ぎ」。WS劇場の面々は、クベシアターというひとつの夢を見ていた。
それは内部に確かに「楽屋」を抱えながらも、「八分坂」そのものが、ひとつの巨大な「舞台」のようであった。やがて「八分坂」の照明は落とされ、「舞台」は終わったかのように見える。ところが、その舞台を下り、「楽屋」へ入ったはずの久部が目にしたのは、夢の“続き”だった。
舞台は、終わっていなかった。「楽屋」の中にも、まだ「舞台」が存在していたのだ。
○あなたの人生にとっての「楽屋」とは
人生を「舞台」に例えるなら、人は誰しも、何らかの役割を演じて生きている。それはシェイクスピアが語っていた通りである。長い人生の中では、悲劇もあれば喜劇もある。成功の物語があり、そこから転げ落ちる痛みもあるかもしれない。それでも、自分自身が主人公である「人生という舞台」は、終わることなく続いていく。
出かける前のメイク中や、帰宅して一人になった瞬間、人は「楽屋に入った」と感じるかもしれない。だがふと気づく。「人生」という舞台は、まだ継続中なのだと。「楽屋」だと思っていた場所が、実はまだ「舞台」の一部だった。そんな感覚を、誰しも一度は経験したことがあるのではないだろうか。
「楽屋」は、「舞台」の外にもあり、同時に「中」にも存在しうる。つまり、「楽屋」はどこにでも“ある”。三谷氏はインタビューで、この作品を「1984年を舞台にした時代劇だ」と語っている。また、「今の若い人の感性は分からないが、その当時の人についてなら描ける」とも述べている。
三谷氏自身にとっても、『もしがく』の時代がひとつの「舞台」であり、現在の自分は「楽屋」にいると感じていたのかもしれない。あるいは、そう自分に問いかけていたのかもしれない。
その真実は、三谷氏の中にあり、同時にこの作品を見た一人ひとりの中にもある。そしてもし、本当の意味での「楽屋」がこの世に存在するとしたら──それはきっと、あなたが「自分らしくいられる時間」なのだろう。あなたにとっての「楽屋」とは、どんな時間なのか。どうすれば、そこにいると感じられるのか。
あなたにとっての『もしがく』…そんなことを少し考えてみるのも、きっと面白い。
(C)フジテレビ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら