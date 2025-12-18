¿Íµ¤À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¡¢¥ß¥Ë¾æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô¡ß¥Ý¥Ë¥Æ¤Ç°Û¼¡¸µ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡¡¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþËÆ¤Ë¥É¥¤Ã
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡×¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î°æ¸ýÍµ¹á¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ç¡¢¸ª½Ð¤·¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¥«¥é¡¼¤Î»ç¿§¤È¥ê¥Ü¥ó¡×
°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢·à¾ìÈÇ¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°æ¸ý¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÉ±Àä¾Ð¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡×¤Ç¾®Æü¸þÌ¤ÍèÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¤è¤¦¤Õ¤¯¤ÏÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¥«¥é¡¼¤Î»ç¿§¤È¥ê¥Ü¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥é¥á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¹õ¤¤¥¿¥¤¥Ä¤òÃåÍÑ¡£È±¤ÎÌÓ¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢·ë¤ÓÌÜ¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Çò¤¤ÊÉ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡õÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»ç¤Î¤ª°áÁõ¤ÈÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£