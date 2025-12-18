チョコとバナナのマシュマロトースト【材料】（2人分）食パン(6枚切り) 2枚バナナ 1/2~1本板チョコレート 1/2枚マシュマロ(小) 12~16個【作り方】1、食パンはトースターで薄い焼き色がつくまで焼く。バナナは皮をむいて幅7mmの輪切りにする。2、板チョコレートは小さく手で割り、耐熱容器に入れる。電子レンジで30〜50秒加熱して溶かす。3、食パンにチョコレートをぬり、バナナとマシュマロを1列ずつ交互に並べる。4、トースターでマシュマロに焼き色がつくまで焼き、器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。