　俳優の瀬戸朝香（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。フィルムカメラで撮影された自身のショットを披露し、当時の流行を懐かしんだ。

　瀬戸は「写ルンですで撮った写真 レトロ感満載 たまにはこう言う写真もよきっ 昔はこれが主流だったんだよ 懐かしいな」とつづり、夜の街で自然体の姿を見せるソロショットを4枚アップした。

　この投稿にファンからは「写ルンです 懐かしい〜でもこんなに綺麗に写る朝香さん」「出来上がった時に一喜一憂したの懐かしいです」「写ルンです懐かしい！私もよく使いました 朝香さんはどんな写真も綺麗ですね」「女子高生の必須アイテムでしたね」などのコメントが寄せられている。