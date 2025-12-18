49歳・瀬戸朝香「昔はこれが主流だったんだよ」 フィルムカメラ懐かしむ「懐かしい〜」「朝香さんはどんな写真も綺麗ですね」
俳優の瀬戸朝香（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。フィルムカメラで撮影された自身のショットを披露し、当時の流行を懐かしんだ。
【写真】「レトロ感満載」フィルムカメラで撮影された自然体の瀬戸朝香
瀬戸は「写ルンですで撮った写真 レトロ感満載 たまにはこう言う写真もよきっ 昔はこれが主流だったんだよ 懐かしいな」とつづり、夜の街で自然体の姿を見せるソロショットを4枚アップした。
この投稿にファンからは「写ルンです 懐かしい〜でもこんなに綺麗に写る朝香さん」「出来上がった時に一喜一憂したの懐かしいです」「写ルンです懐かしい！私もよく使いました 朝香さんはどんな写真も綺麗ですね」「女子高生の必須アイテムでしたね」などのコメントが寄せられている。
