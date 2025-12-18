2026年1月23日よりHuluにて国内独占配信される山下智久主演ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2の日本版メインビジュアルとティザー予告編が公開された。

亜樹直（作）とオキモト・シュウ（画）による同名漫画を実写ドラマ化した本作。原作漫画の中心を担う男性キャラクター＝神咲雫をフランス人女性・カミーユに置き換えると同時に、海外ドラマ初主演となった山下演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青を“新たな主人公”に設定し、2023年にシーズン1が日本で配信開始となった。そして第52回国際エミー賞では最優秀ドラマシリーズ賞（連続ドラマ部門）を受賞した。

世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェが亡くなったことをきっかけに、フランス・パリで暮らす彼の娘カミーユ（フルール・ジェフリエ）と、彼に師事していた遠峰一青（山下智久）が、総額1670億円にも及ぶ世界最大のワインコレクションを含む莫大な遺産を巡って国境を越えた対決に挑んだシーズン1。シーズン2では、カミーユの父アレクサンドル・レジェですら解き明かせなかった世界最高のワインの起源を求め世界を巡り、やがてカミーユと一青は自らの人生に向き合っていくことに。遺産を巡る争いとして始まった物語は、やがてヨーロッパと日本を舞台に人間関係や価値観、そして「本当に忘れがたいワインとは何か」という問いへと発展していく。シーズン2では、主演の山下とフルール・ジェフリエが続投するほか、監督のオデッド・ラスキン、プロデューサーのクラウス・ジマーマンとシーズン1のキャストと監督が再集結する。

公開された日本版メインビジュアルでは、太陽が輝くブドウ畑を背に、一青とカミーユがシリアスな表情で真正面を見据えて並び、「その一滴が、真実へと導く」というコピーが添えられている。

あわせて公開されたティザー予告編は、一青とカミーユがシャサングル農園で久しぶりに再会し、和やかに会話をしているシーンから始まる。“私の最大の失敗はこの完璧なワインの産地を探し得なかったことだ”という父からの手紙をきっかけに、スペイン、フランス、ギリシャ、ジョージア、そして日本とシーンが移り、世界最高のワインを求めて、世界の映像とともに2人の旅が始まる。“俺は心のどこかで、ずっと分かっていたような気がする”という、一青の心情を表すかのように、暗闇からひとすじの光に導かれるシーンが映し出される。（文＝リアルサウンド編集部）