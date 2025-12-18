2026年3月27日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される、銀杏BOYZの峯田和伸と若葉竜也のW主演映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』のティザービジュアルと特報映像が公開された。

原作は、写真家・地引雄一による自伝的エッセイ『ストリート・キングダム』。「東京ロッカーズ」のカメラマンでありマネージャーでもあった彼が熱狂的なムーブメントに飲み込まれながら、記録者から当事者となりステージの熱気と若者たちのリアリティを、まさにその呼吸の中で体験、記録した。本作が10年振りの監督作となる田口トモロヲが、敬愛する彼らの物語を構想から10年の歳月をかけて映像化した。

脚本を手がけたのは『不適切にもほどがある！』（TBS系）などの宮藤官九郎。音楽はNHK連続テレビ小説『あまちゃん』や『花束みたいな恋をした』などの大友良英が担当。田口、宮藤、大友の『アイデン＆ティティ』チームが再び集結した。

1978年、偶然ラジオから流れたセックス・ピストルズに衝き動かされ、田舎から上京した青年カメラマンのユーイチは、小さなロックミニコミ雑誌『ロッキンドール』と出会い、とあるライブハウスへと足を運ぶ。そこで出会ったボーカルのモモ率いるバンド「TOKAGE」のライブに衝撃を受け、無我夢中でシャッターを押した。そこは音楽もバンドも観客たちも何にも縛られない生のエネルギーに溢れた異空間だった。正式にカメラマンとしてライブの撮影を依頼されたユーイチはモモたちと交流を重ねる。やがて彼らの音楽は瞬く間に若者たちを熱狂させ、そのムーブメントは“東京ロッカーズ”と呼ばれ、日本のロックを塗り替えていく。世界を変えたのは、才能じゃない。音に賭けた、名もなき若者たちの衝動だった。

『アイデン＆ティティ』が初めての演技ながらも初主演に抜擢され、田口監督と運命的な出会いをきっかけに、今やミュージシャンとしてだけでなく唯一無二の個性を持つ俳優にもなった峯田がユーイチ、同作をこよなく愛し、目標としてきたという若葉がモモを演じ、W主演を務める。

そのほか、吉岡里帆が「ロボトメイア」のベース・サチ、仲野太賀が「解剖室」のボーカル・未知ヲ、間宮祥太朗が「軋轢」のボーカル＆ベース・DEEP、中島セナが「ロボトメイア」のボーカル・加世子、大森南朋がS-TORA、中村獅童が「ごくつぶし」のボーカル・ヒロミと、ユーイチやモモとともに時代を切り開いていくミュージシャンを演じる。それぞれにモデルが存在しており、キャストとモデルを比較する形でのキャラクター写真も公開された。

また、「東京ロッカーズ」を取り巻く人物として神野三鈴、浜野謙太、森岡龍、山岸門人、マギー、米村亮太朗、松浦祐也、渡辺大知の出演も発表された。

公開された特報映像は、本作の原作者でありカメラマンとしてこのムーヴメントに関わり、やがて自らも東京のインディーズシーンの当事者となっていった地引がフィルムにおさめた、当時のライブシーンのスチール群から始まる。当時の集合写真からオーバーラップする形で、初となる本編映像がお披露目。主演の峯田と若葉を中心に、時代を切り開くミュージシャンたちが“自分の音”をかき鳴らす様子が映し出される。本作におけるバンド名や人名は、リスペクトを込めて実際の名称からマイナーチェンジ。原作に描かれた実話をベースに、自分たちの理想の音楽を追い続ける若者たちの青春を切り取った映像は、当時を知るファンや本作の世界観を新たに知る人々にとっても、期待感の高まる仕上がりとなっている。

あわせて公開されたティザービジュアルは、衣裳や小道具など、当時の世界観を表現するために細部にまでこだわった主要キャラクターたちのクールなシーンが切り取られている。

原作者である地引は、一足先に完成した本作を鑑賞し「目の前で繰り広げられる熱狂的なライブ・シーンを見ていると、記憶の中の40数年前の光景が甦り、ひとつに重なって、今自分がいつの時代にいるのかわからなくなってしまった。そこに集まる誰もが『東京ロッカーズ』だったあの時代の空気がここにある」と、映画を賞賛した。（文＝リアルサウンド編集部）