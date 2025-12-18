サウナ前で面識ない男子中学生に「俺と一緒に暮らそう」と声かけ…40代男を警察が拘束【韓国】

韓国で路上を歩いていた男子中学生に近づき、「一緒に暮らそう」と声をかけた40代の男が身柄を拘束された。

12月17日、警察によると、一山（イルサン）西部警察署は、未成年者略取誘引未遂の疑いを受けている40代の男A氏を最近逮捕し、捜査を進めている。

A氏は今月14日午前10時40分ごろ、高陽（コヤン）市一山西区一山2洞のとあるチムジルバン（韓国式サウナ）の前で、道を歩いていた中学生B君の肩をつかみ、「俺と一緒に暮らそう」と言って誘い出そうとした疑いが持たれている。

当時A氏は、B君のすぐそばを密着するように歩きながら、「両親はどこにいるのか」「俺と一緒に暮らそう」などと、執拗に誘引を試みたと調べでわかっている。

驚いたB君はA氏を振りほどき、近くの建物のトイレに逃げ込んで警察に通報した。出動した警察は、チムジルバン内にいたA氏を緊急逮捕し、拘束令状を請求した。

裁判所は、面識のない未成年者を自宅に連れて行こうとした点、「酒に酔っていて覚えていない」として容疑を否認している点、A氏とB君の居住地が近接している点などを考慮し、令状を発付した。

現在、警察はA氏に余罪がないかどうかの解明に注力している。

（記事提供＝時事ジャーナル）