「内視鏡検査」は何歳になったら受けるべき？発がんリスクが高い人の受診目安を医師が解説

胃や大腸などの状態を詳しく調べるために多く用いられる「内視鏡検査」。人間ドックや検診の項目にも設けられており、受けたことがある人も多いと思います。一方、受けたことがない人は「何歳になったら受けたらいいの？」と迷っている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、内視鏡検査の適切な受診年齢について、「名古屋むらもと内視鏡クリニック栄院」の村元先生に解説していただきました。

監修医師：

村元 喬（名古屋むらもと内視鏡クリニック 栄院）

昭和大学医学部卒業。その後、昭和大学病院消化器内科入局、国立がん研究センター東病院研修、昭和大学病院消化器内科助教、新百合ヶ丘総合病院消化器内科医長、NTT東日本関東病院消化管内科医長を務める。2023年、愛知県名古屋市に「名古屋むらもと内視鏡クリニック 栄院」を開院。医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・支部評議員、日本消化器病学会専門医・指導医・支部評議員、日本消化管学会胃腸科専門医・指導医・代議員、日本ヘリコバクター学会H. pylori（ピロリ菌）感染症認定医、日本内科学会認定医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医。

編集部

内視鏡検査は何歳になったら受けた方がいいですか？

村元先生

一般的に胃や大腸の内視鏡検査は、40歳を過ぎたら定期的に受けることが推奨されています。まず胃の内視鏡検査について説明すると、胃がんは40歳以降になると発症リスクが高まります。また、胃がんは高血圧や糖尿病などの生活習慣病と深い関わりがあることがわかっていますが、生活習慣病の発症リスクが高まるのは40歳以降です。

編集部

大腸の内視鏡検査の場合はどうですか？

村元先生

大腸がんの発症リスクが高まるのは50歳以降とされていますが、大腸がんは多くの場合、ポリープががん化することで発症します。ポリープが増え始めるのは40歳以降であるため、胃の内視鏡検査と同じく、40歳を過ぎたら定期的に内視鏡検査を受けることが推奨されています。

編集部

40歳未満の人は受けなくても大丈夫ということですか？

村元先生

いいえ、必ずしもそういうわけではありません。例えば、胃がんの場合は「昔、ピロリ菌に感染したことがある」「血縁の家族に胃がんや食道がんなどに罹った人がいる」「喫煙・飲酒の習慣がある」などのケースは、発がんリスクが高くなります。これらに当てはまっている人は、40歳を待たずに検査を受けましょう。

編集部

大腸についてはいかがでしょうか？

村元先生

大腸の内視鏡検査も同様に、家族に大腸がんを発症した人や、大腸ポリープになった人がいる場合には、40歳を迎える前から定期的に大腸の内視鏡検査を受けることが推奨されています。

※この記事はMedical DOCにて＜「内視鏡検査」を受けるべきタイミングはご存じですか? 検査時の注意点も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。