　クリスタル・パレスの鎌田大地は12月14日のプレミアリーグ第16節マンチェスター・シティ戦（０−３）で、空中戦で競り合った際の着地時に右太ももの裏を負傷。64分に交代を余儀なくさられた。

　英公共放送『BBC』によれば、パレスのオリバー・グラスナー監督は17日の会見で、日本代表MFの怪我について、「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう」と明かした。

「これは普通の筋肉の損傷ではなく、着地と体勢のせいで起こった事故だった。彼は過度に足を伸ばしていまい、体重が前方にかかり、このようなことが起こったんだ」
 
　試合の翌日、パレスに怪我人が続出していることもあり、「歩くのもやっとだ。クリスタル・パレス、鎌田のリーズ戦欠場により新たな打撃だ」と報じていた『ONEFOOTBALL』は、指揮官の最新情報を受けて、改めてこう伝えている。

「クリスタル・パレスのMF、鎌田大地はハムストリングの負傷で少なくとも２か月間離脱することになり、オリバー・グラスナーにとってはさらなる痛手となった」

　日本代表の活動は３月までないものの、長期の欠場はコンディションに影響する可能性がある。好調だっただけに残念だ。

