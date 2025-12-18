「ハムストリングの重傷」日本代表とパレスに激震…負傷の鎌田大地が８〜10週間の離脱と指揮官明言 現地メディアも騒然「歩くのもやっと」「痛手だ」
クリスタル・パレスの鎌田大地は12月14日のプレミアリーグ第16節マンチェスター・シティ戦（０−３）で、空中戦で競り合った際の着地時に右太ももの裏を負傷。64分に交代を余儀なくさられた。
英公共放送『BBC』によれば、パレスのオリバー・グラスナー監督は17日の会見で、日本代表MFの怪我について、「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう」と明かした。
「これは普通の筋肉の損傷ではなく、着地と体勢のせいで起こった事故だった。彼は過度に足を伸ばしていまい、体重が前方にかかり、このようなことが起こったんだ」
試合の翌日、パレスに怪我人が続出していることもあり、「歩くのもやっとだ。クリスタル・パレス、鎌田のリーズ戦欠場により新たな打撃だ」と報じていた『ONEFOOTBALL』は、指揮官の最新情報を受けて、改めてこう伝えている。
「クリスタル・パレスのMF、鎌田大地はハムストリングの負傷で少なくとも２か月間離脱することになり、オリバー・グラスナーにとってはさらなる痛手となった」
日本代表の活動は３月までないものの、長期の欠場はコンディションに影響する可能性がある。好調だっただけに残念だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】