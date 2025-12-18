10周年前年の1997年、故郷の秋田のような雪国を舞台にした歌をそろそろ歌ってみたいと思いました。栗田尚浩ディレクターに相談して、村勢真奈美のデビュー曲「ふたり川」を書かれた作詞家の石本美由起先生に詞をお願いしました。それが「雪深深」でした。通常、大御所の作家に作品を依頼する場合、最初に「若者にも受け入れられるよう、今の時代の歌を書いてください」というコンセプトを説明するだけで、後は出来上がってきた作品をありがたく頂戴する形です。しかし、私も栗田ディレクターも若かったので、粘りました。生意気にも大先生に何回か書き直しをお願いしたのです。

そうして、サビ前の「でも、いまも好き…」という印象的なフレーズが生まれました。「悲しい酒」「憧れのハワイ航路」「矢切の渡し」「長良川艶歌」など戦後流行歌の本流の詞を書いてこられた石本先生。70歳を超えた大家が、女子高生が使いそうな可愛い話し言葉で書いてくださったことに感激しました。作曲は♪でもね…という印象的なフレーズで有名な長山洋子さんの「捨てられて」を作られた桧原さとし先生にお願いしました。壮大な自然と女心の激しさを表現してくださいました。親友の坂本冬美さんにデモテープを聴いてもらうと「これ、絶対売れる。CDを出した方がいい」と太鼓判を押され、「ベンベン、と琵琶を入れると、格好良い」とアレンジのアイデアまで出してくれたほどでした。

ところが、周防郁雄社長には「この歌は難し過ぎる。カラオケブームだから、もっと歌いやすい歌がいい」と大反対されてしまったのです。そんな状況で、体調を崩しました。ドリフターズの番組に出演中、猛烈な腹部の痛みに襲われました。楽屋に戻り、痛み止めの薬を飲んでも治まりません。翌朝病院に行くと、いきなり開腹する緊急手術を受けました。当時は虫垂炎という発表をしましたが、実際には卵巣嚢腫（のうしゅ）でした。7つぐらい嚢腫ができていて、そのうちの1つが破裂していたのです。緊急入院して療養していると、周防社長がお見舞いに来てくれました。この機を逃すわけにはいきません。「10周年記念曲として、どうしても『雪深深』を出したいのですが…」と訴えると、「分かった。いいよ」とOKしてくれました。文字通り、体を張った勝負は正解でした。

ようやく、世に出ることが決まった「雪深深」ですが、レコーディングの時に大きなミスをしていました。「キー合わせ」と呼ばれる音域調べの時、私が出せるギリギリの音域でした。途中で転調してさらに上がることを想定していませんでした。既にカラオケも出来上がっていたので、無理やりにでも声を出すしかありません。人間、やる気になればできるものです。必死に歌っているうちに、ちゃんと出るようになりました。おかげで歌い手としても成長しました。いろいろな意味で記念すべき作品となりました。

◇藤 あや子（ふじ・あやこ）1961年（昭36）5月10日生まれ、秋田県角館町（現・仙北市）出身の64歳。民謡歌手として活動後、87年に村勢真奈美の芸名で「ふたり川」でデビュー。89年、藤あや子に芸名を変え「おんな」で再デビュー。92年「こころ酒」で日本有線大賞を受賞、第43回NHK紅白歌合戦に初出場、21回出場している。新曲「想い出づくり」など「小野彩（このさい）」のペンネームで作詞・作曲も行う。