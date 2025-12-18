FC町田ゼルビアで育成下部組織のユース（U―18）チームがプリンスリーグ初昇格を目指し、20日から同リーグ2部の参入戦へ挑む。注目は今季T1リーグでチーム2位の10得点を挙げたFW原櫻太（2年）だ。T1リーグ制覇に貢献した勢いそのままに、高校年代で2番目の上位カテゴリーとなるプリンスリーグ初昇格へ導く。

自らの力で未来を変えてみせる。町田ユース初のプリンスリーグ昇格はもちろん、2年の原にとっては3年となる来季の戦う舞台を決める一戦だ。

「どこかで歴史を変えないといけない。チームメートとも“来年はプリンスリーグで戦おう”と話している。2年生が“来年は上の舞台で戦うんだ”っていう気持ちを見せないといけない。歴史を変えるメンバーになりたい」

センターFWを主戦場として得点感覚に優れる。攻撃の組み立てに参加するビルドアップ能力も持ち味だ。中山貴夫監督も「ボールを収める能力と得点感覚に優れている。彼がいるといないではチームの落ち着きが違う。2年ながらチームの中心的存在」と認める。ボール保持スタイルをベースに攻守で仕掛ける積極性を武器とするチームで攻撃をけん引。今季T1リーグでは優勝争いの終盤に3戦連発を放つなど勝負強さと爆発力もある。

プリンスリーグ2部参入戦は一発勝負。20日に1回戦・帝京第三高（山梨代表）戦（13時30分、鹿嶋市ト伝の郷運動公園）に挑む。勝てば22日の決勝で、常磐高校（群馬代表）と成徳深谷高校（埼玉代表）の勝者と激突する。「昇格しないと、またT1での戦いになる。勝たないと意味がない。メンタルも大事になる。これが起きたらこうなるという整理をしておきたい」と原。自らの一撃で初昇格の切符をたぐり寄せる。