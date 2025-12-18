妊娠を理由にタイトル戦を事実上不戦敗にされた女流棋士の福間香奈女流六冠。16日、日本将棋連盟が規定を改定したことを受けて、今の心境を語った。

将棋の福間女流6冠は、妊娠中だった2024年10月、2つの女流タイトル戦を不戦敗にされたとして、日本将棋連盟に規定の変更を求めていた。

「妊娠がタイトルかどちらか選択する制度ではなく、両方が目指せる世界になっていただきたいと希望しております」（福間女流六冠）

連盟は16日、「産前6週・産後8週に女流タイトル戦の日程が重なった場合は対局者を変更する」との規定を削除したと発表した。対局日の変更等を含め、実施方法について検討し、可能な限りの調整を行うと改定され、対応する検討委員会も立ち上げるという。

「女流棋士公式戦番勝負対局規定」の一部変更について、日本将棋連盟会長の清水市代氏は「妊娠・出産を含む人生のさまざまな局面において、棋士・女流棋士が安心して対局に臨むことができる環境を整えることは、将棋連盟の責務であると強く認識しております。今回の見直しを一つの出発点とし、より良い制度と運営体制の構築に全力で取り組んでまいります」と語っている。

この対応を受け、福間女流六冠が今の心境を語った。「地位の保証の部分をすごく重要視していたので、まずはそういうことがなくなったということで、少し前進したのかなと思っている。今後、具体的にどのような対応がなされるのかという部分に関しては、引き続き期待していきたいなというふうに思っている」。

このニュースについて、お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえは「なんで今まで声を上げなくても周りが気付く環境がなかったのか。これは普通の社会においても同じことが言えるが、女性は妊娠・出産だけでなく、生理があって、頭が痛い、お腹が痛い、気分が落ち込むこともある。そんな中でも働いている女性がたくさんいて、もうちょっとそういうことを皆が知る機会になってほしいとも思った」とコメント。また、「この件は、言わなかったら続いていたのでは」と福間女流六冠が声を上げたことの重要性についても語った。

（『わたしとニュース』より）