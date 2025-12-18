「ザ・ロイヤルファミリー」最終回に映ったワンシーンが話題に

競馬を題材にしたTBSドラマ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が14日、最終回を迎えた。有馬記念枠順抽選会後を描いたシーンではある小道具に注目。競馬ファンの間で「商品化お願いします」と話題になっている。

紫色のG1ゼッケンを着けた馬のぬいぐるみがずらりと並んだ。有馬記念の枠順抽選会後に、栗須栄治（妻夫木聡）、中条耕一（目黒蓮）らロイヤルファミリー陣営は作戦会議。レース想定にはライバルのソーパーフェクトら出走馬のぬいぐるみが使われていた。隣のホワイトボードには「有馬記念 出走馬 一覧」と手書きで馬名と騎手名が記されていた。

ザ・ロイヤルファミリー公式Xはぬいぐるみなどの画像を公開。現実でも活躍した競走馬はぬいぐるみとして販売されることもあり、ファンの間で商品化を望む声が殺到した。

「これ商品化してほしい」

「商品化お願いします」

「可愛すぎて話が半分くらい入ってこない」

「発売したらめっちゃ売れるはず」

「今頃気付いたけど4頭とも毛色が違っていたんだね」

また、ホワイトボードには過去の有馬記念出走馬をもじったような馬名が書かれており、「モデルは2023年有馬記念かな？」「書いてある名前が本当の騎手と馬たちの名前とちょっと似てるのも面白いよね」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）