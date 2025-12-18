WÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡ª¡¡¥°¥ë¡¼¥×F¤Ï¡ÖFIFA¥é¥ó¥¯Ê¿¶Ñ½ç°Ì¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ÁÈ¤À¤¬......¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö±£¤ì»à¤ÎÁÈ¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤Î¤«!?
11·î¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á100»î¹çÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¤ËÄ©¤à
ÍèÇ¯6·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×F¤Ë·èÄê¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸½¾õ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüÄø¤ä»î¹ç²ñ¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÎÀï¤¤¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÚÉ½¡ÛÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÂÐÀïÆüÄø
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¶¯Å¨¤¾¤í¤¤¤ÎF¡£½Ð¾ìÏÈÁý¤Î²¸·Ã¤Ï¡©¡Û
ÍèÇ¯6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢¤ï¤ì¤é¤¬¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯18°Ì¡Ë¤ÏFÁÈ¤Ë¡£¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¡ÊÆ±7°Ì¡Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡ÊÆ±40°Ì¡Ë¡¢3·î¤Ë·è¤Þ¤ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕBÁÈ¡Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÊÆ±28°Ì¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÆ±31°Ì¡Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡ÊÆ±43°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡ÊÆ±63°Ì¡Ë¡Ï¤Î¾¡¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤¤¤¦½é¤Î3¥õ¹ñ¶¦ºÅ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢½Ð¾ìÏÈ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö32¡×¤«¤é¡Ö48¡×¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×3°Ì¤Ç¤âÀ®ÀÓ¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÃíÌÜÅÀ¤âÂ¿¤¤º£Âç²ñ¡£½é¤Î¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¥×¥é¥¹ÌÌ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤¬3¤Ä¡£Áí¹çÉ¾²Á¤Ï¡Ø40ÅÀ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼èºàÎò¤âÄ¹¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥à¥é¥æ¥¦¥¹¥±»á¡£¤½¤Î¥×¥é¥¹¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Î¾ÌÌ¤ò¤µ¤é¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤¿¤¤¡£
¡Ö¥×¥é¥¹ÌÌ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤Î»þº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤ÏÆüËÜ¤¬¶ì¼ê¤ÊÆîÊÆÀª¤¬ÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£µÕ¤Ë²¤½£Àª¤È¤ÎÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¡¢²áµî¤ÎWÇÕ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ó¤À4Âç²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë3Âç²ñ¤Ç²¤½£Àª¤¬2¥Á¡¼¥à¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡×
¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤ÎÂè1Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î15Æü¡Ë¤¬ÊÆ¹ñÃæÉô¤Î¥À¥é¥¹¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¤ÎÂè2Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î21Æü¡Ë¤Ï¥À¥é¥¹¤È¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸·ÐÅÙ¤Î¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ¤È¤ÎÂè3Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î25Æü¡Ë¤Ç¤Ï¥À¥é¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡Ö¥À¥é¥¹¤â¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤â6·î¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¶á¤¤ÅÀ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥À¥é¥¹¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï²°Æâ¤Ç¶õÄ´¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Î»î¹ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö22»þ³«»Ï¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤òÄ´¤Ù¤ë¤ÈÌó26¡î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹ó½ë¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
3¥õ¹ñ¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥¥·¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¹âÃÏ½ç±þ¤¬ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦»öÁ°¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦¤«¡©
¡Ö¥À¥é¥¹¤È¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ç2»þ´Ö¼å¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¥·¥³3²ñ¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤À¤±¤ÏÉ¸¹â500m¤Û¤É¡Ê¤Û¤«¤Î2²ñ¾ì¤Ï1500m°Ê¾å¡Ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê¹âÃÏÂÐºö¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÍøÅÀ¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤³¤â¹â¤¤ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¡£½Ð¾ìÏÈ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯80°ÌÂæ¤Î¥¥å¥é¥½¡¼¤ä¥Ï¥¤¥Á¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ñ¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢½Ð¾ì¹ñÁý²Ã¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¡¢³ÆÁÈ¤ÎFIFA¥é¥ó¥¯Ê¿¶Ñ½ç°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×F¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ¤ÏºÇ¤â¹â¤¤28°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç»»½Ð¡Ë¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁÈ¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉÔ±¿¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö12ÁÈÃæ8ÁÈ¤Î1°ÌÄÌ²á¥Á¡¼¥à¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Ç3°ÌÄÌ²á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤Î¤Ê¤¤»Ä¤ê4ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
²¾¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Èá´ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤ÏÂÐÀï½ç¤À¡£
¡Ö½éÀï¤¬ºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¡¢¤È¤¤¤¦ÂÐÀï½ç¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿²áµî7Âç²ñ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢½éÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÈèÊÀ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£º£Âç²ñ¤Ï3°Ì¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½éÀï¤òÍî¤È¤»¤Ð»Ä¤ê2»î¹ç¤Ï¾¡Íø¤¬¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÀï¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¶¯Å¨¥ª¥é¥ó¥À·âÇË¤Î¥«¥®¤Ï¥¨¡¼¥¹¾åÅÄ¡Û
°ìÊý¡¢Æñ¤·¤¤ÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Î³ÎÎ¨¤Ï80¡ó¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¿ô»ú¤ò·Ç¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï½ÑÊ¬ÀÏ´±¤È¤·¤ÆYouTube¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ë¥ì¥ª¡¦¥¶¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥ª¥¶¡Ë»á¤À¡£
¡ÖWÇÕ¤Ç´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÌÌÅÝ¤Ê¹ñ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ¸ª¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ª¥é¥ó¥À°Ê³°¤ÏÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡£º£²ó¤Ï3°Ì¤Ç¤âÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤Áê¼ê¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤Æ°ú¤¤¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ò¶ì¼ê¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥À°Ê³°¤ÏÆüËÜ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´Ó¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½éÀï¤ÏºÇ¤âÁê¼ê¤ò¸¦µæ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÄ´»Ò¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤À¤±¤ËËÜÂç²ñ¤ÇÀï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÀïÊÌ¤Ë¤µ¤é¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï½éÀï¤ÎÁê¼ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö´ðËÜ¿Ø·Á¤Ï4¡Ý3¡Ý3¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤È¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¼éÈ÷¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë·ø¸Ç¤Ç¤¹¡×
ÆÃ¤ËÀäÂÐÅªCB¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¼éÈ÷¿Ø¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£
¡Ö¸Ä¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤³¤½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾·³¥¿¥¤¥×¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÉð´ï¤ËÆÀÅÀ¸»¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤È¤Û¤«¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤òÈô¤Ó¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÍøÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢à¤«¤±»»¤Ë¤Ê¤ëÁª¼êá¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
10·î¤Ë¤Ï²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂçµÕÅ¾¤ÇÂÇ¤ÁÉé¤«¤·¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£¡ÖWÇÕÍ¥¾¡¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬Á°²óÂç²ñ¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò·âÇË¤·¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¯Å¨Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌñ²ð¤À¡£
¡Ö8³ä¤Î³ÎÎ¨¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Àï¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤À¡¢»Ä¤ê2³ä¤Î³ÎÎ¨¤Ç¼éÈ÷Åª¤ÊÉÛ¿Ø¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¤à¤·¤í¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÃæÈ×¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤¤¥ª¥é¥ó¥À¤ËÅ¬¤·¤¿ÀïË¡¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¸å¡¢¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÆüËÜ¤Ï¥¸¥êÉÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÊýºö¤Ï²¿¤«¡©
¡Ö9·î¤Î¡ÊWÇÕ²¤½£Í½Áª¤Î¡Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂÐ¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡Ê1¡Ý1¡Ë¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï1¥È¥Ã¥×¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Î²¡¤·¾å¤²¤òÀ¸¤«¤¹Àï½Ñ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ò¼´¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Î¼Á¤ÇÆüËÜ¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¾åÅÄ¤Ïº£¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¥ª¥é¥ó¥À¤òÇË¤ëÎ©Ìò¼Ô¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÈôÌö¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤âÄË²÷¤Ç¤¹¡×¡Ú¥¡¼¥Þ¥ó¤È¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ÏÃ¯¡©¡Û
ºÇÂç¤Î´ØÌç¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Î¸å¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ¤È¤ÎÀï¤¤¤â¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ò9¾¡1Ê¬¤±¤ÇÌµÇÔÆÍÇË¡£10»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ò¸Ø¤ë¡£
¡Öº£¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ï¤º¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¹¶¤á¤¤ì¤º......¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¥ì¥ª¥¶»á¤â´ÊÃ±¤ÊÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤â11·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ1¡Ý1¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£5¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¶¯ÅÙ¤Î¤¢¤ë¤¤¤¤¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ò³Ê¾å¤È¸«¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷ÅªÀï½Ñ¤òºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÁê¼ê¤ò¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤«¡¢4Ç¯´Ö¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤¹°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢Âè3Àï¤Î²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ¤¬¤¯¤ß¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¤É¤³¤âÌñ²ð¤ÊÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯28°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¹ë¤È¤Î»î¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡£
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤È´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤ÇÅÀ¤òÃ¥¤¨¤ëFW¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁêÅö¹â¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¥ì¥ª¥¶»á¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ°Àþ¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄ´»Ò¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¤Ï¤º¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»þÂå¤Ë5¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼éÈ÷·ÁÀ®¤È¡¢¹¶·â¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÀï¤¦Î¾¼´¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤¿¿ÍÊª¡£ÆüËÜ¤¬·ù¤¬¤ëÀï½Ñ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¹ñ¡¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡Ö¥¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡¥ß¥à¥é»á¡¢¥ì¥ª¥¶»á¤¬¤½¤í¤Ã¤Æµó¤²¤¿Áª¼ê¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤À¡£
¡Ö³ùÅÄ¤Î»È¤¤Êý¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤é¤Ð¹¶·âÅª¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤é¤Ð¼éÈ÷Åª¤Ë¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ÎÄù¤á¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¤½¤â¤½¤â¡¢º£¤ÎÂåÉ½¤ÎÀï¤¤Êý¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡¢³ùÅÄ½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ùÅÄ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¤Î¼éÈ÷¤òÂåÉ½¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¾å¤Ë¡¢³ùÅÄ¤¬¤¤¤ë¤È¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÍÞ¤¨¤ë¤Î¤«¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó³ùÅÄ¤¬ÉÔºß¤Ç¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¿Ø¤ÎÁØ¤Ï¸ü¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³ùÅÄ¤¬¤¤¤ë¤È¤è¤êÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢º¸¼ê¹üÀÞ¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÇÍèÇ¯2¡Á3·î¤ËÉüµ¢Í½Äê¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤À¡£
¡Ö³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼êÁØ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GK¤À¤±¤ÏºÌ±ð¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤âºÌ±ð¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¡ÖÂç²ñ¤ò¾¡¤Á¿Ê¤à¾å¤Ç¤ÏGK¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç5»î¹ç8¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤ÎWÇÕ¤Î¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¥É¥é¥ÞÀ¤â¤¢¤ë¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡ØÎëÌÚºÌ±ð¤ÎÂç²ñ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥ª¥¶»á¤¬¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÌµ½êÂ°¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯ÉÚ°Â·òÍÎ¤À¡£
¡ÖËÍ¤¬´ÆÆÄ¤Ê¤éÉÚ°Â¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÚ°Â¤¬Éüµ¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï95¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬ÉÚ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤êÈ¾Ç¯¡£½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Î¤µ¤é¤ËÀè¡¢¡ÖÍ¥¾¡¡×¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤Î¤«¡£WÇÕËÜÂç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤â´Þ¤á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò