¡Ú¥ë¥Ý¡Û£µ¥õ·î¤Ç£µËü6000km¤Î±óÍÎÎý½¬¹Ò³¤¤ËÄ©¤à¡Ä³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ö¼ã¤¥¨¥ê¡¼¥È192Ì¾¡×Ì©Ãå²èÁü
¡í´´Éô¸«½¬¤¤¡í¤¿¤Á¤¬Ä©¤à£µ¥õ·î¤ÎÄ¹´ü¹Ò³¤
¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¤Î¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤È³¤¤¬¹¤¬¤ëÂçÀ¾ÍÎ¤ò¡¢Çò¤¤¹ÒÀ×¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é£²ÀÉ¤Î³¥¿§¤ÎÁ¥¤¬¹Ô¤¯¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÎý½¬´Ï¡Ö¤«¤·¤Þ¡×¤È¡Ö¤·¤Þ¤«¤¼¡×¤À¡£
¡Ö¡Ø¤·¤Þ¤«¤¼¡Ù¤È¤Îµ÷Î¥¤ÈÊý°Ì¤Ï¡©¡×
ËÜÍè¤Ê¤éÂ®¤ä¤«¤Ë²óÅú¤¹¤Ù¤Ìä¤¤¤ËÅöÄ¾¤Î¡í´´Éô¡í¤¬¸ý¤´¤â¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡´´Éô¤Ï¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤À¤á¤À¡×
¡Ö¤«¤·¤Þ¡×¤Î´Ï¶¶²£¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥é¥ó¥À¾õ¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ë20Âå¤½¤³¤½¤³¤Î¼ã¤ÃË½÷¡£¡Ö¼Â½¬´´Éô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¡í´´Éô¸«½¬¤¤¡í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡½¡½¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¡Ö±óÍÎÎý½¬¹Ò³¤¡×¤È¤¤¤¦¹Ò³¤¼Â½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤ÏËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤ä°ìÈÌÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢°ìÈÌ´´Éô¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤·¤¿¡Ö£Á´´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¤¥¨¥ê¡¼¥È¤À¡£
Èà¤é¤Ï¤Þ¤º´´Éô¼«±Ò´±¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê´ðÁÃÅªÃÎ¼±µÚ¤Óµ»Ç½¤ò½¤ÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¾ÅÄÅç¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤Ë¤¢¤ë´´Éô¸õÊäÀ¸³Ø¹»¤ÇÌó£±Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ³Ø¤Ö¡£Â´¶È¤¹¤ë¤È´´Éô¤Ç¤¢¤ë£³Åù³¤°Ó¤Î³¬µé¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤Ï´Î¿´¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÉôÂâÇÛÂ°Á°¤Ë±óÍÎÎý½¬¹Ò³¤¤ò¹Ô¤¤¡¢´ù¾å¤Ç³Ø¤ó¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò¼ÂºÝ¤Ë³¤¤Î¾å¤Ç»î¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤òÈ¯(¤¿)¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤ò²£ÃÇ¡¢ËÌÊÆÂçÎ¦¤ÎÆîÂ¦¤«¤éÆîÊÆ¤Þ¤Ç¤ò²ó¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢£¶·î13Æü¤«¤é11·î12Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó£µ¥õ·î´Ö¤ò¤«¤±¤Æ£µËü6000ÒÄ¶¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÏÂè75´ü°ìÈÌ´´Éô¸õÊäÀ¸²ÝÄøÂ´¶ÈÀ¸192Ì¾¡£¤¦¤Á29Ì¾¤¬½÷À¤À¡£
¼Â½¬´´Éô¤¿¤Á¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«£¶»þ¤Ëµ¯¾²¤·¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÁà´Ï·±Îý¡¢¸á¸å¤ÏËÉ²Ð¡¦ËÉ¿å¤Ê¤ÉÈï³²Éüµì¤òÃ´Åö¤¹¤ëÉô½ð¤Ç¤Î·±Îý¤äºÂ³Ø¡¢ÍâÆü¤Î·±Îý¤ËÈ÷¤¨¤¿¡Ö¸¦µæÄ¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢½¢¿²¤È¤Ê¤ë¡£µÙ¤ß¤Ï½µ¤ËÉ¬¤º£±Æü¤¢¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤¬¼«½¬¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¼Â½¬´´Éô¤Î°ì¿Í¡¦ÌîÂôµ±À±£³Åù³¤°Ó¤Ï¡¢¹â£²¤ÇËÉÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¥²üµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´±Ì±Ìä¤ï¤º¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç´í¸±¤ÊÇ¤Ì³¤â¤³¤Ê¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾¥²üµ¡¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î¹ñËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë
¸Å²°¶õÈþ£³Åù³¤°Ó¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤Ï³¤¼«ÆþÂâ¤òÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¹ñËÉ¤È¤«¹â¤¤»Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÍÀî¹À¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤ÇÀø¿å´Ï(¥¯¥¸¥é)¾è¤ê¤ËÆ´¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Ï½÷ÀÂâ°÷¤Î¾èÁ¥¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ç18Ç¯¤ËÇÛÃÖÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡ª¡Ù¤È¡£Îý½¬¹Ò³¤¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡ØËÉ²Ð¤ÎÇÛÃÖ¡Ù¤Ê¤É¤ÈÇ¤Ì³¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÊ¹¤¡¢³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼Â½¬´´Éô¤Î»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Ò³¤Ä¹¤Î½©µÈ£±°Ó¤¬¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡ÖÁà´Ï¤Ë¤Ï¡¢µ÷Î¥¤äÂ®ÎÏ¤Ê¤É¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ·×»»¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼Â½¬´´Éô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ØËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Îý½¬´ÏÂâ»ÊÎáÉô·±ÎýËëÎ½¤Î¾¡¸¶£²º´¤¬¡¢¼Â½¬´´Éô¤Ë¸þ¤±¤ë»ëÀþ¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£
¡Ö³¬µé¤¬¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±óÍÎÎý½¬¹Ò³¤¤ò½ª¤¨¤ÆÉôÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ì¤Ð³§¡¢ÅÓÃ¼¤Ëí÷(¤¿¤¯¤Þ)¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï´ÏÆâÀ¸³è¡¢Ãç´Ö¤äÉô²¼¤È¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ë¤«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
À®²Ì¤Ï£µÇ¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ËÉ½¤ì¤ë¡£³¤¼«¤Î¾Íè¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¹ñËÉ¤ÏÈà¤é¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»£±Æ¡¦Ê¸¡§µÆÃÓ²íÇ·