「息子さん凄すぎるｗ」「みんな息子くんが大好きなのね」と30万表示超えの反響を見せているのは、猫ちゃんたちに囲まれて宿題をする男の子の光景。黙々と宿題に取りかかる男の子の周りで、それぞれの時間を過ごす猫ちゃんたちの姿が癒やしと笑いを届けています。そんな息子くんの様子には、「スルースキルが凄まじい」と飼い主さんも驚きの声。はたして、飼い主さんをも驚かせた息子くんの勉強風景とは…？

【写真：勉強に集中する男の子の"周り"を見てみると、『ネコたち』が…まさかの光景】

猫ちゃんたちのそばで宿題をする息子くん

賑やかな猫ちゃんたちに囲まれて宿題をする息子くんの姿が投稿されたのは、Xアカウントの『なみそ KEN/書籍重版！感謝』。この日、飼い主さんの息子くんはおうちで宿題に取りかかっていたのだそう。真剣に宿題に向き合う息子くんの姿からは、勉強に集中している様子が伝わってきます。

そんな息子くんの光景に、飼い主さんは別の意味でも感心してしまうことに。なぜなら…息子くんの周りが想像以上に賑やかだったから！飼い主さんさえも驚いてしまった、賑やかすぎる光景とはいったい…？

情報量が多すぎる息子くんの勉強風景に笑い殺到！

周囲に目を向けることなく、勉強に集中する息子くん。その周りでは…なんと、ケンカをしている猫ちゃんがいたり、まるで内緒話をしているような姿を見せるねこちゃんがいたりと、なんとも賑やかな光景が広がっていたそう！

猫ちゃんがそばにいるだけで思わず視線を移してしまう人も少なくないなか、こんなに賑やかでも勉強に集中できる息子くんに思わず感心してしまいます。

そんな息子くんと猫ちゃんたちの温度差に、思わず笑いが込み上げてきてしまう人が続出。何気ない日常が、たくさんの人に笑顔を届けることとなったのでした。

こちらの投稿には、「この情報過多の中、よくぞスルースキルを発揮できていらっしゃる」「こんなん勉強に手がつかなくなるｗ」「息子さん、スルースキル何級？（笑）」とコメントが寄せられることに。

Xアカウント『なみそ KEN/書籍重版！感謝』では、そんな猫ちゃんたちと家族の温かくて笑いの絶えない日々が綴られています。

猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「なみそ KEN/書籍重版！感謝」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。